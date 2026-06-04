Scioperi giugno 2026: il sesto mese dell’anno si apre con un calendario fitto di mobilitazioni sindacali che interesseranno diversi settori, con particolare attenzione al comparto dei trasporti in Sicilia. I disagi, che coinvolgeranno sia i collegamenti urbani che quelli marittimi, richiederanno una pianificazione attenta da parte dei pendolari e dei viaggiatori. Ecco il calendario completo.
Gli scioperi nel settore trasporti in Sicilia
Le proteste nel territorio siciliano prenderanno il via l’8 giugno, coinvolgendo il trasporto pubblico locale in due delle principali città dell’isola:
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Messina: il personale di ATM sciopererà per 8 ore, dalle 16:00 alle 24:00.
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Catania: il personale di AMTS si fermerà per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00.
Le agitazioni proseguiranno nella giornata dell’11 giugno, estendendosi anche al comparto marittimo:
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Messina: i lavoratori di Blujet incroceranno le braccia dalle 21:01 dell’11 giugno fino alle 20:59 del 12 giugno.
Si ricorda che, oltre alle specifiche mobilitazioni locali, l’11 giugno è prevista una giornata di forti disagi a livello nazionale per il trasporto ferroviario, con uno sciopero di 8 ore (dalle 9:01 alle 17:00) che coinvolgerà le principali imprese del settore.
Per chi deve spostarsi in Sicilia durante le giornate di sciopero, si consiglia di consultare preventivamente i siti ufficiali delle aziende di trasporto per verificare le fasce di garanzia e l’effettiva operatività delle corse.