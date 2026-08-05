Essere insegnanti in Italia significa svolgere un ruolo fondamentale nella crescita culturale e sociale del Paese, ma anche confrontarsi con un sistema retributivo che continua a collocare la categoria nella parte bassa della classifica europea. Gli ultimi dati pubblicati da Eurydice, la rete della Commissione europea che monitora i sistemi educativi, confermano un quadro ormai noto: gli stipendi dei docenti italiani restano inferiori rispetto a quelli di molti colleghi europei e la progressione economica lungo la carriera procede con estrema lentezza.

Il confronto internazionale mette in evidenza una distanza che non riguarda soltanto la cifra percepita all’inizio dell’attività lavorativa, ma soprattutto il modo in cui viene valorizzata l’esperienza maturata negli anni. Mentre in diversi Paesi europei la crescita professionale è accompagnata da aumenti significativi e da percorsi di carriera più articolati, in Italia il raggiungimento del massimo stipendiale richiede circa 35 anni di servizio. Una situazione che alimenta il dibattito sul riconoscimento del lavoro degli insegnanti e sulla capacità del sistema scolastico italiano di attrarre nuove generazioni di docenti.

Stipendi degli insegnanti: l’Italia lontana dai Paesi europei più virtuosi

I numeri raccontano un divario evidente. Secondo il rapporto Eurydice 2024/2025, un insegnante italiano all’inizio della carriera percepisce circa 26 mila euro lordi annui, una cifra che colloca il nostro Paese ben distante dalle nazioni europee con le retribuzioni più elevate.

A guidare la classifica è il Lussemburgo, dove gli stipendi iniziali dei docenti possono superare i 50 mila euro annui e arrivare, al termine della carriera, anche oltre i 100 mila euro in base al livello scolastico. Seguono Paesi come Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Spagna, dove il riconoscimento economico della professione docente risulta decisamente superiore.

Particolarmente significativo è il caso della Germania: un insegnante può iniziare il proprio percorso professionale con una retribuzione superiore ai 55 mila euro lordi annui e raggiungere livelli vicini agli 85 mila euro a fine carriera. Nei Paesi Bassi, invece, la crescita salariale può essere molto più rapida rispetto al modello italiano.

Il problema italiano, quindi, non riguarda soltanto il punto di partenza, ma l’intero impianto del sistema. Gli aumenti sono principalmente legati all’anzianità e richiedono decenni per raggiungere il massimo previsto, mentre in altri Paesi europei la carriera può svilupparsi attraverso responsabilità aggiuntive, specializzazioni e percorsi professionali capaci di incidere maggiormente sulla retribuzione.

Il lavoro dei docenti va oltre le ore in classe: il peso delle attività invisibili

Il tema degli stipendi degli insegnanti italiani è spesso accompagnato da un luogo comune: quello di una professione caratterizzata da poche ore lavorative e lunghi periodi di pausa. Un’immagine che, però, non trova conferma nei dati europei e che non considera tutte le attività che fanno parte quotidianamente del lavoro docente.

Le ore di lezione frontale previste in Italia sono infatti in linea con quelle di molti altri sistemi scolastici europei. Nella scuola secondaria il contratto prevede generalmente 18 ore settimanali di insegnamento, mentre nella scuola primaria sono previste 22 ore di attività didattica, oltre alle ore dedicate alla programmazione.

La parte meno visibile riguarda tutto ciò che avviene fuori dall’aula:

preparazione delle lezioni,

correzione degli elaborati,

valutazioni,

riunioni collegiali,

colloqui con le famiglie,

aggiornamento professionale,

progettazione delle attività educative.

Sono proprio questi aspetti a distinguere maggiormente il modello italiano da altri sistemi europei, nei quali una parte più ampia del lavoro svolto fuori dall’aula viene riconosciuta e integrata in modo strutturato nell’organizzazione professionale. Il confronto internazionale, dunque, non può limitarsi al numero di ore di lezione, ma deve considerare l’intero carico di responsabilità richiesto agli insegnanti.

Gli aumenti contrattuali rappresentano un passo avanti, ma non colmano il gap

Sul fronte delle retribuzioni qualcosa si sta muovendo anche in Italia. Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto “Istruzione e Ricerca” 2025-2027 prevede nuovi aumenti per il personale scolastico, con incrementi medi di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e 107 euro per il personale ATA, oltre al pagamento degli arretrati previsti.

Un intervento atteso, che rappresenta un adeguamento importante dopo anni caratterizzati da una crescita salariale limitata. Tuttavia, guardando il confronto europeo, l’aumento non basta a modificare in maniera sostanziale la posizione dell’Italia nella graduatoria delle retribuzioni. Il nodo principale resta infatti la struttura del sistema.

In Italia la crescita economica di un docente dipende quasi esclusivamente dagli scatti di anzianità, mentre risultano ancora poco sviluppati percorsi di carriera capaci di premiare competenze, formazione continua, incarichi di responsabilità e qualità del lavoro svolto. Una differenza che pesa anche sulla percezione della professione e sulla sua capacità di attrarre nuovi insegnanti, soprattutto tra i giovani laureati.

Una professione sempre meno attrattiva: l’allarme dei dati Ocse

A confermare le difficoltà del sistema italiano arrivano anche i dati dell’OCSE. Secondo Education at a Glance 2025, dal 2015 al 2024 gli stipendi medi reali degli insegnanti della scuola primaria sono aumentati del 14,6% nella media dei Paesi OCSE, mentre in Italia hanno registrato una diminuzione del 4,4%. Il divario emerge anche rispetto agli altri laureati: oggi un insegnante italiano della scuola primaria guadagna circa il 33% in meno rispetto a un laureato occupato a tempo pieno, contro una differenza media OCSE del 17%.

L’indagine internazionale TALIS 2024 evidenzia inoltre un altro elemento critico: solo il 3% degli insegnanti italiani ha meno di 30 anni, rispetto al 10% della media OCSE, mentre quasi la metà dei docenti, il 49%, ha più di 50 anni. Un dato che mostra una professione con un forte squilibrio generazionale. Anche la soddisfazione economica degli insegnanti italiani appare bassa: soltanto il 23% dichiara di essere soddisfatto del proprio stipendio, poco più della metà rispetto alla media internazionale.

Il quadro che emerge è quello di una professione centrale per il futuro del Paese, ma ancora alla ricerca di un adeguato riconoscimento economico e sociale. La sfida per l’Italia sarà riuscire a valorizzare maggiormente chi ogni giorno forma le nuove generazioni, rendendo la scuola un settore capace di attrarre, motivare e trattenere nuovi talenti.