La Sicilia si prepara a vivere una nuova stagione di forte espansione turistica con una previsione di oltre 20mila assunzioni tra luglio e settembre 2026 nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi collegati all’accoglienza. Un dato che conferma il ruolo strategico del turismo nell’economia regionale e che rappresenta circa il 20% delle nuove opportunità lavorative previste complessivamente nel trimestre.

A trainare questa crescita è soprattutto il sistema delle imprese artigiane legate al comparto turistico, una rete capillare che unisce tradizione, qualità e capacità di valorizzare le eccellenze locali. Tuttavia, dietro il forte aumento della domanda di lavoratori emerge una criticità sempre più evidente: molte aziende faticano a trovare figure professionali preparate e disponibili, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare percorsi formativi adeguati alle esigenze del mercato.

L’artigianato del turismo siciliano conquista il primato nazionale

Secondo l’osservatorio della micro e piccola impresa di Confartigianato Sicilia, l’Isola rappresenta un caso unico nel panorama italiano per il peso delle attività artigiane legate al turismo. Sono oltre 16mila le imprese coinvolte, con circa 40mila addetti occupati, un patrimonio economico e professionale che incide per il 23,1% sull’intero comparto artigiano regionale. Questo valore permette alla Sicilia di conquistare il primo posto in Italia per incidenza delle imprese artigiane turistiche.

Il settore comprende realtà molto diverse tra loro: dall’agroalimentare, che rappresenta il segmento più numeroso, alle attività manifatturiere, passando per ristoranti, pizzerie, bar, servizi di trasporto persone e imprese dedicate all’accoglienza. Una rete che non produce soltanto beni e servizi, ma contribuisce a costruire l’immagine stessa della Sicilia nel mondo, attraverso il legame tra territorio, cultura gastronomica e ospitalità.

La crescita del turismo mette in luce la carenza di competenze

Se da una parte le prospettive occupazionali sono positive, dall’altra il settore deve affrontare una delle sfide più complesse: la difficoltà nel reperire personale qualificato. Le imprese turistiche siciliane cercano camerieri, cuochi, pasticceri, operatori dell’accoglienza, professionisti della gestione dei servizi e figure con competenze digitali e linguistiche, ma spesso l’offerta di lavoratori formati non riesce a soddisfare la domanda.

Il presidente regionale di Confartigianato, Alessandro Virzì, ha evidenziato come queste aziende siano fondamentali per promuovere l’identità e il valore dell’accoglienza siciliana, ma necessitino di interventi concreti sul fronte della formazione. Investire nella preparazione dei giovani e nell’aggiornamento delle competenze degli operatori già presenti nel settore diventa quindi una priorità per trasformare la crescita del turismo in occupazione stabile e qualificata.

Palermo guida la classifica, ma tutta la Sicilia punta sul turismo

La distribuzione delle imprese sul territorio regionale conferma il ruolo centrale di Palermo, che si colloca al vertice sia per numero assoluto sia per incidenza percentuale. Nel capoluogo siciliano le attività artigiane legate al turismo sfiorano il 26% del totale delle imprese artigiane locali, con quasi 4mila aziende attive e circa 9mila addetti. Un risultato che riflette la forza attrattiva di una città sempre più protagonista nei circuiti turistici nazionali e internazionali. Dietro Palermo si collocano le province di Catania e Messina, seguite da Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Ogni territorio contribuisce con le proprie caratteristiche: dalle città d’arte ai borghi storici, dalle coste alle aree rurali, creando un’offerta turistica diversificata che continua ad attirare visitatori e investimenti.

La sfida del futuro: trasformare il boom turistico in sviluppo duraturo

Il previsto aumento delle assunzioni nell’estate 2026 rappresenta un segnale positivo per l’economia siciliana, ma anche un momento decisivo per programmare il futuro del settore. La crescita del turismo non può basarsi soltanto sulla stagionalità, ma deve diventare un elemento strutturale capace di generare occupazione stabile, professionalità e innovazione.

Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale rafforzare il collegamento tra imprese, scuole, enti di formazione e istituzioni, creando percorsi capaci di preparare lavoratori con competenze realmente richieste dal mercato. La Sicilia possiede un patrimonio unico fatto di paesaggio, cultura, gastronomia e tradizioni: valorizzarlo pienamente significa anche costruire un sistema turistico più moderno, competitivo e pronto ad affrontare le sfide dei prossimi anni.