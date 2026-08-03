Ogni domenica si ripete lo stesso rito: migliaia di Catanesi preparano borse frigo, ombrelloni e asciugamani e si mettono in macchina alla ricerca di un pezzo di mare dove trascorrere una giornata d’estate. Una vera e propria “transumanza” verso le varie province, verso località considerate più accoglienti e facilmente fruibili. Un paradosso per una città metropolitana che sulla carta è affacciata sullo Ionio, ma che per molti cittadini sembra vivere il mare come una risorsa lontana, quasi estranea. La domanda torna puntuale ogni estate: perché Catania, una delle principali città costiere della Sicilia, non riesce a valorizzare pienamente il proprio rapporto con il mare?

Una città sul mare che spesso non riesce a viverlo

Il problema non riguarda soltanto la quantità di spiagge disponibili, ma il modo in cui il litorale è stato vissuto e organizzato negli anni. Il tratto costiero Catanese, pur rappresentando una delle aree più importanti del territorio, appare spesso frammentato tra zone private, stabilimenti, aree portuali, infrastrutture e spazi difficilmente accessibili. Il risultato è una percezione diffusa tra i cittadini: quella di avere il mare davanti agli occhi, ma di non riuscire realmente a usufruirne.

Un esempio emblematico arriva dal tratto di costa cittadino, dove su diversi chilometri di litorale gli spazi realmente liberi e facilmente accessibili sono limitati rispetto alle esigenze di una popolazione numerosa e di un flusso turistico in crescita. Nei fine settimana estivi questo squilibrio diventa evidente: poche aree disponibili vengono prese d’assalto, mentre molti scelgono di spostarsi altrove pur di trovare condizioni migliori.

Cancelli, accessi limitati e il dibattito sulla costa “chiusa”

Uno degli aspetti che alimenta maggiormente il malcontento riguarda la percezione di una costa poco accessibile. Nel dibattito pubblico ricorre spesso il tema dei cancelli, degli sbarramenti e delle difficoltà incontrate dai cittadini nel raggiungere alcuni tratti di mare. La questione coinvolge il delicato equilibrio tra proprietà private, concessioni, sicurezza e diritto collettivo alla fruizione del demanio marittimo.

Quando un cittadino vede chilometri di costa ma pochi punti realmente utilizzabili, nasce inevitabilmente una sensazione di esclusione. Il mare, che dovrebbe rappresentare un patrimonio comune, viene percepito come uno spazio frammentato e difficile da raggiungere. Da qui le proteste e le richieste di maggiore chiarezza sulla gestione degli accessi, sul controllo delle concessioni e sulla necessità di garantire una reale possibilità di utilizzo degli spazi pubblici.

La qualità delle acque: il nodo che pesa sull’immagine della città

L’altro grande tema riguarda la qualità del mare. Per molti Catanesi il rapporto con la costa è condizionato anche dalla percezione delle condizioni delle acque in alcuni tratti, in particolare quelli più vicini alla città. Il tratto che va dalla Playa fino alla zona di Aci Castello e Acitrezza è da anni al centro di discussioni, segnalazioni e polemiche legate alla presenza di scarichi, depurazione, rifiuti e condizioni ambientali.

La qualità del mare non è soltanto una questione ambientale, ma anche economica e sociale. Un litorale percepito come poco pulito perde attrattività, spinge residenti e turisti verso altre destinazioni e danneggia l’immagine complessiva della città. La tutela delle acque, quindi, diventa una priorità non solo per la salute pubblica, ma anche per il futuro turistico di un territorio che dovrebbe fare del mare uno dei suoi principali punti di forza.

L’esodo estivo e il peso di una viabilità sotto pressione

A rendere ancora più evidente il rapporto complicato tra Catania e il mare c’è anche il tema della mobilità. Ogni estate, soprattutto nei fine settimana di agosto, le principali arterie in uscita dalla città si trasformano in corridoi congestionati, con migliaia di automobilisti diretti verso le località balneari delle province vicine. L’autostrada A18 in direzione Messina, così come i collegamenti verso Siracusa, Ragusa e le altre aree costiere della Sicilia orientale, vengono sottoposti a una pressione enorme in poche ore, creando code, rallentamenti e tempi di percorrenza spesso imprevedibili.

Un fenomeno che non riguarda soltanto il traffico estivo, ma evidenzia una fragilità strutturale della rete viaria: una grande area metropolitana come Catania dovrebbe poter contare su collegamenti più efficienti e su una distribuzione migliore dei flussi turistici e pendolari. Così, la ricerca di un tratto di mare accessibile si trasforma spesso in un viaggio lungo e stressante, aggravando quella sensazione di paradosso di una città costiera costretta ogni settimana a spostarsi altrove per vivere pienamente il proprio rapporto con il mare.

Il paradosso di Catania: il mare come risorsa da riconquistare

Il caso del litorale Catanese racconta una contraddizione difficile da ignorare: una città nata e cresciuta sul mare che ogni estate sembra doverlo cercare altrove. L’esodo domenicale verso altre coste non è soltanto un’abitudine estiva, ma il segnale di una distanza ancora irrisolta tra cittadini e territorio.

La sfida per il futuro sarà quella di restituire centralità al mare attraverso una gestione più moderna della costa, maggiori controlli, interventi ambientali efficaci e una pianificazione capace di conciliare turismo, attività economiche e diritto alla fruizione pubblica. Catania ha davanti una delle sue più grandi risorse naturali: trasformarla da confine della città a cuore della città sarà una delle sfide più importanti dei prossimi anni.