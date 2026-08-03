Il pieno dell’auto torna a pesare sempre di più sulle tasche dei Siciliani. In diverse zone dell’Isola il prezzo dei carburanti ha superato nuovamente la soglia dei 2 euro al litro, con punte che in alcune stazioni del Catanese hanno raggiunto quota 2,23 euro. Una situazione che mette sotto pressione automobilisti, imprese e anche gli stessi gestori delle stazioni di servizio, alle prese con un mercato sempre più instabile. Dietro l’impennata dei prezzi non c’è soltanto il costo alla pompa, ma una complessa combinazione di tensioni internazionali, dinamiche del mercato petrolifero e difficoltà strutturali che coinvolgono l’intera filiera energetica italiana.

Sicilia tra le regioni più care d’Italia: il pieno diventa un lusso

La Sicilia si trova oggi ai vertici della classifica nazionale per il costo dei carburanti, seconda soltanto alla provincia autonoma di Bolzano. Un dato che pesa ancora di più considerando la forte dipendenza dall’automobile di molte aree dell’Isola, dove la rete dei trasporti pubblici non sempre riesce a garantire alternative efficaci. Il recente intervento del Governo, con lo sconto di 17 centesimi al litro applicato al gasolio attraverso il meccanismo delle accise mobili, non è bastato a riportare i prezzi su livelli più sostenibili.

Il provvedimento, in scadenza nei prossimi giorni, potrebbe essere prorogato e modificato, con l’ipotesi di un’estensione anche alla benzina. Nel frattempo, però, famiglie e lavoratori continuano a fare i conti con un aumento che si riflette anche sul costo della vita quotidiana.

Dallo Stretto di Hormuz ai distributori: perché i prezzi continuano a salire

Alla base della nuova fiammata dei carburanti ci sono le tensioni geopolitiche internazionali, in particolare quelle legate al Medio Oriente e alla situazione dello Stretto di Hormuz, una delle principali rotte mondiali per il trasporto energetico. Secondo gli operatori del settore, eventuali difficoltà negli approvvigionamenti generano ripercussioni sulle quotazioni globali dei prodotti raffinati, ovvero quelli effettivamente utilizzati per benzina e diesel. L’Italia, inoltre, rispetto al passato ha ridotto il proprio ruolo nella trasformazione del greggio, passando progressivamente da Paese esportatore a importatore di prodotti energetici. Un cambiamento che rende il sistema più vulnerabile alle oscillazioni dei mercati internazionali e agli eventi esterni.

Gestori sotto pressione: “Margini ridotti e costi sempre più alti”

A pagare il prezzo della crisi non sono soltanto gli automobilisti. Anche i gestori delle stazioni di servizio denunciano una situazione sempre più complessa. Secondo Bruno Bearzi, presidente di FIGISC, il margine dei distributori si aggira mediamente intorno ai 3-4 centesimi lordi per ogni litro venduto, una cifra dalla quale devono essere sottratti tasse, costi di gestione e altre spese operative.

L’aumento dei prezzi comporta inoltre la necessità di investire più capitale per acquistare lo stesso quantitativo di prodotto, senza un corrispondente aumento del guadagno. A questo si aggiunge il calo dei consumi: molti automobilisti, scoraggiati dai prezzi elevati, riducono il numero dei rifornimenti o scelgono di spendere meno a ogni passaggio alla pompa, aggravando ulteriormente la situazione economica dei distributori.

Nuovi aumenti all’orizzonte: attesa per il Governo e timori sul futuro

Il prossimo appuntamento decisivo è fissato al 4 agosto, quando il Consiglio dei ministri potrebbe intervenire sulle misure di contenimento del caro carburanti. L’obiettivo è utilizzare le maggiori entrate fiscali per prorogare gli interventi già adottati e valutare eventuali nuove soluzioni per calmierare i prezzi. Tuttavia, senza una stabilizzazione dello scenario internazionale, il rischio di ulteriori rincari resta concreto. Gli operatori del settore sottolineano come la fine delle tensioni geopolitiche rappresenti il vero elemento capace di riportare equilibrio sui mercati. Nel frattempo, in Sicilia il caro carburanti continua a rappresentare un problema economico concreto, destinato a incidere non solo sulle spese degli automobilisti ma anche sul costo complessivo di beni e servizi.