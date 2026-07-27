La scuola Siciliana sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda. Mentre il numero complessivo degli studenti continua a diminuire a causa del calo demografico, cresce la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana, segnale di un cambiamento sociale ormai strutturale e non più legato soltanto ai fenomeni migratori degli ultimi anni.

I dati del Ministero dell’Istruzione mostrano come nell’Isola il numero degli studenti stranieri sia aumentato dell’8,1% in appena due anni scolastici, delineando una nuova realtà fatta sempre più spesso di bambini e ragazzi nati e cresciuti in Italia. Un fenomeno che pone nuove sfide alle istituzioni scolastiche: non basta più gestire l’emergenza dell’accoglienza, ma diventa necessario costruire un modello stabile di integrazione, capace di accompagnare generazioni che fanno ormai parte del tessuto sociale Siciliano.

In Sicilia quasi 29 mila studenti stranieri: un aumento in controtendenza

Tra il 2020/2021 e il 2022/2023 gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole Siciliane sono passati da 26.593 a 28.738, con una crescita dell’8,1%. Un dato particolarmente significativo se confrontato con l’andamento generale della popolazione scolastica: nello stesso periodo il numero complessivo degli studenti italiani è diminuito sensibilmente, con quasi 103 mila iscritti in meno a livello nazionale.

La crescita degli alunni stranieri rappresenta quindi una dinamica opposta rispetto al calo demografico che sta interessando il sistema scolastico. A livello nazionale gli studenti senza cittadinanza italiana hanno raggiunto quota 914.860, pari all’11,2% del totale. La Sicilia si inserisce in un quadro più ampio che riguarda soprattutto il Mezzogiorno, dove regioni storicamente meno coinvolte dai flussi migratori stabili stanno registrando aumenti percentuali importanti, come Campania, Basilicata e Calabria.

Non solo nuovi arrivi: il peso delle seconde generazioni

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la composizione di questa popolazione scolastica. Nella maggior parte dei casi non si tratta di ragazzi arrivati recentemente dall’estero, ma di bambini e adolescenti nati in Italia da famiglie di origine straniera. Secondo i dati ministeriali, il 65,4% degli studenti privi di cittadinanza italiana è nato nel nostro Paese: sono le cosiddette seconde generazioni.

Un elemento che cambia completamente la prospettiva del fenomeno. La questione non riguarda più soltanto l’inserimento di nuovi arrivati, ma il percorso educativo di giovani che frequentano le scuole italiane fin dall’infanzia, parlano spesso italiano come prima lingua e costruiscono la propria identità all’interno della società in cui vivono. Per questo motivo il sistema scolastico è chiamato a superare una logica basata esclusivamente sull’accoglienza iniziale, sviluppando strumenti permanenti per favorire inclusione, successo formativo e partecipazione.

Il nodo delle disuguaglianze: il rendimento resta una sfida

La crescita della presenza straniera nelle scuole porta con sé anche il tema delle disuguaglianze educative. I dati nazionali mostrano infatti un divario significativo nei percorsi scolastici: il 26,4% degli studenti con cittadinanza non italiana presenta un ritardo scolastico, contro il 7,9% degli studenti italiani. La differenza diventa ancora più evidente nelle scuole superiori, dove il ritardo riguarda quasi uno studente straniero su due, con una percentuale del 48% rispetto al 16% degli italiani.

Numeri che non possono essere letti soltanto come una questione legata alla provenienza, ma che riflettono anche condizioni economiche, difficoltà familiari, accesso ai servizi e possibilità di supporto allo studio. In molte realtà del Sud, compresa la Sicilia, la sfida principale sarà riuscire a intervenire prima che le difficoltà si trasformino in dispersione scolastica o in percorsi formativi più fragili.

La Sicilia davanti a una nuova sfida: programmare il futuro della scuola

Il cambiamento in corso richiede una nuova strategia educativa e organizzativa. Se nelle regioni del Nord con una presenza straniera ormai consolidata il tema principale è migliorare e ampliare servizi già esistenti, in Sicilia e in altre aree del Mezzogiorno la priorità è prepararsi a una crescita che potrebbe diventare sempre più significativa nei prossimi anni.

Servono investimenti nella formazione degli insegnanti, nel sostegno linguistico, nei servizi sociali collegati alla scuola e nelle politiche di integrazione territoriale. Gli alunni stranieri non rappresentano soltanto una sfida organizzativa, ma anche un indicatore dei cambiamenti della società siciliana. La scuola diventa così il luogo principale in cui si misura la capacità di un territorio di trasformare la diversità in una risorsa, garantendo a tutti gli studenti le stesse opportunità di crescita e di futuro.