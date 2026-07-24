La balneazione è tra i temi più caldi in questi giorni in Sicilia, tra scarichi abusivi, guasti temporanei alla depurazione o fioriture algali anomale. Basti pensare che nel Catanese i divieti sono ben 56 e nel mare di Aci Castello è stato lanciato l’allarme per la presenza di un’ alga tossica. Sapere dove tuffarsi in totale sicurezza è una priorità.

Per evitare brutte sorprese e verificare lo stato di salute del mare in tempo reale, esiste uno strumento ufficiale, gratuito e aperto a tutti: il Portale Acque del Ministero della Salute.

Cos’è il Portale Acque e come funziona

Il Portale Acque è la banca dati ufficiale dello Stato italiano che raccoglie e aggiorna costantemente i campionamenti effettuati dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (in Sicilia, l’ARPA Sicilia) e dalle ASP territoriali.

Attraverso una mappa interattiva basata su Google Maps, la piattaforma fornisce un quadro trasparente della qualità delle acque lungo gli oltre 1.500 km di costa siciliana.

Guida pratica: come controllare una spiaggia in Sicilia

Accedere alle informazioni è un procedimento semplice che richiede pochi passaggi, anche da smartphone:

Il quadro in Sicilia: perché il monitoraggio è fondamentale

In Sicilia la gestione delle acque costiere rappresenta una sfida cruciale. Se da un lato l’Isola vanta decine di tratte costiere con classificazione “Eccellente”, dall’altro alcune zone vicine a foce di fiumi, impianti di depurazione critici o insediamenti urbani possono essere soggette a ordinanze sindacali di divieto temporaneo di balneazione.

Consultare il portale prima di pianificare una giornata al mare permette di: