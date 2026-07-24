La balneazione è tra i temi più caldi in questi giorni in Sicilia, tra scarichi abusivi, guasti temporanei alla depurazione o fioriture algali anomale. Basti pensare che nel Catanese i divieti sono ben 56 e nel mare di Aci Castello è stato lanciato l’allarme per la presenza di un’ alga tossica. Sapere dove tuffarsi in totale sicurezza è una priorità.
Per evitare brutte sorprese e verificare lo stato di salute del mare in tempo reale, esiste uno strumento ufficiale, gratuito e aperto a tutti: il Portale Acque del Ministero della Salute.
Cos’è il Portale Acque e come funziona
Il Portale Acque è la banca dati ufficiale dello Stato italiano che raccoglie e aggiorna costantemente i campionamenti effettuati dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (in Sicilia, l’ARPA Sicilia) e dalle ASP territoriali.
Attraverso una mappa interattiva basata su Google Maps, la piattaforma fornisce un quadro trasparente della qualità delle acque lungo gli oltre 1.500 km di costa siciliana.
Guida pratica: come controllare una spiaggia in Sicilia
Accedere alle informazioni è un procedimento semplice che richiede pochi passaggi, anche da smartphone:
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Collegati al sito: Vai sul portale ufficiale
portaleacque.salute.gov.ite seleziona la sezione Acque di balneazione.
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Cerca la località: Inserisci nella barra di ricerca la Regione (Sicilia), la Provincia e il Comune d’interesse (es. Catania, Siracusa, Palermo, San Vito Lo Capo).
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Consulta la Mappa Interattiva: La costa verrà suddivisa in diversi punti di campionamento codificati da colori distinti:
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Verde: Acqua balneabile e idonea.
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Rosso: Area non balneabile a causa di inquinamento o sconsigliata.
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Altri simboli: Divieti temporanei legati a fioriture di cianobatteri, ormeggi portuali o aree protette.
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Leggi i dati di laboratorio: Cliccando sul singolo tratto di spiaggia, si può accedere alle schede dettagliate con la data dell’ultimo prelievo, i valori microbiologici registrati (come Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) e la classificazione storica dell’acqua (da Eccellente a Scarsa).
Il quadro in Sicilia: perché il monitoraggio è fondamentale
In Sicilia la gestione delle acque costiere rappresenta una sfida cruciale. Se da un lato l’Isola vanta decine di tratte costiere con classificazione “Eccellente”, dall’altro alcune zone vicine a foce di fiumi, impianti di depurazione critici o insediamenti urbani possono essere soggette a ordinanze sindacali di divieto temporaneo di balneazione.
Consultare il portale prima di pianificare una giornata al mare permette di:
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Verificare che non ci siano ordinanze di divieto attive emesse dal Comune.
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Riconoscere eventuali fenomeni di inquinamento temporaneo dopo abbondanti piogge.
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Segnalare anomalie visive alle autorità competenti tramite i canali di contatto previsti dal ministero.