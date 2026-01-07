Ferrovie dello Stato: Ferrovie dello Stato apre il 2026 con una nuova e interessante campagna di reclutamento: ricerca parcheggiatori – operatori della sosta da inserire in diverse città italiane. L’offerta è rivolta a candidati diplomati, anche senza esperienza, e prevede assunzione a tempo indeterminato, un elemento che rende la selezione particolarmente attrattiva in un settore in forte espansione.

Ferrovie dello Stato, le mansioni: cosa fa un operatore della sosta in FS Park

Le risorse selezionate saranno inserite in FS Park, la società del Gruppo FS che gestisce i parcheggi nelle principali stazioni ferroviarie italiane e che prevede 20.000 nuove assunzioni entro il 2029, con l’obiettivo di raggiungere quota 105.000 dipendenti. Il ruolo prevede attività operative e di assistenza al cliente, tra cui:

supporto agli utenti nell’utilizzo del parcheggio e delle casse automatiche

gestione del denaro contante: svuotamento, ripristino e rendicontazione

piccole attività di manutenzione (pulizia casse, ripristino impianti, piccole riparazioni)

segnalazione ai tecnici degli interventi necessari per garantire continuità del servizio

Si tratta di un lavoro dinamico, a contatto con il pubblico e con responsabilità operative quotidiane.

Ferrovie dello Stato: a chi si rivolge

Per candidarsi come parcheggiatore nelle Ferrovie dello Stato è necessario possedere un diploma di scuola superiore, una buona dimestichezza con il computer e con i principali programmi del pacchetto Office, oltre a una certa manualità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e alla disponibilità a effettuare trasferte. Il ruolo richiede anche capacità relazionali, problem solving e orientamento al cliente. Le nuove assunzioni riguardano diverse città italiane, tra cui Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Palermo e Torino, offrendo così opportunità distribuite su più regioni e adatte a candidati residenti in aree differenti del Paese.

Contratto e condizioni di lavoro

Ferrovie dello Stato offre ai nuovi parcheggiatori un contratto a tempo indeterminato regolato dal CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie, che garantisce tutele solide e un inquadramento stabile. Il pacchetto retributivo è arricchito da un sistema di welfare integrativo, da una copertura sanitaria dedicata e da ulteriori benefit previsti per i dipendenti del Gruppo FS, confermando l’attenzione dell’azienda verso il benessere e la crescita professionale del personale. Le candidature devono essere inviate tramite la pagina dedicata alle selezioni del Gruppo FS, selezionando l’annuncio “operatori della sosta”. La scadenza per presentare domanda è fissata al 11 gennaio 2026, salvo proroghe.