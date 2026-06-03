Concorsi pubblici: il mese di giugno 2026 prende il via con un ricco ventaglio di occasioni nel comparto statale, grazie all’apertura di nuovi concorsi pubblici e selezioni su scala nazionale che mettono a bando all’incirca 2.000 assunzioni. Si prospetta un periodo decisamente favorevole per quanti aspirano a un posto fisso nella Pubblica Amministrazione: i bandi attivi, infatti, si rivolgono a diverse fasce di istruzione, offrendo opportunità concrete sia a chi possiede la licenza media o il diploma, sia ai candidati laureati. Di seguito i dettagli e i bandi

Concorsi pubblici, agenzia delle entrate e camera dei deputati

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali. Il bando è riservato a candidati in possesso di diploma, attualmente privi di occupazione e iscritti alle liste delle categorie protette (nello specifico, persone con disabilità). Coloro che supereranno la selezione verranno inseriti negli organici di varie direzioni regionali, con posti distribuiti sull’intero territorio nazionale, sia nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali. Per l’invio delle domande di partecipazione c’è tempo fino alla scadenza del 17 giugno 2026.

Nuove opportunità di impiego alla Camera dei Deputati, che ha pubblicato un bando di concorso per l’inserimento di 20 Ragionieri. I candidati selezionati verranno assunti nel ruolo di quadri intermedi, con mansioni specialistiche in ambito amministrativo, economico e contabile. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso della laurea (sono ammessi anche i titoli triennali) unito a un periodo minimo di esperienza pregressa nel settore. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 7 giugno 2026.

Concorsi pubblici, ANSFISA per diplomati e laureati

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha riaperto le iscrizioni per alcune delle sue procedure selettive, mirate all’assunzione stabile di 66 nuove risorse. Il provvedimento si è reso indispensabile per ridefinire le quote di posti riservate alle categorie protette e, di conseguenza, rimodulare la loro distribuzione geografica tra i vari uffici dell’ente. I bandi prevedono contratti a tempo indeterminato per i profili di Funzionario e Collaboratore, con destinazioni d’impiego sparse in diverse regioni italiane, coprendo sia il Nord che il Sud del Paese. Proprio per via di queste modifiche ai testi ufficiali, i candidati avranno più tempo per inviare la propria documentazione: la nuova scadenza per la trasmissione delle domande è stata infatti posticipata al 21 giugno 2026.

Concorsi pubblici, dove candidarsi in Sicilia

Nuove opportunità professionali in Sicilia grazie al bando pubblicato dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità), volto a selezionare criminologi ed esperti psicologi. L’iniziativa prevede il conferimento di incarichi in regime di libera professione, focalizzati sulle attività di esecuzione penale esterna sia per la platea adulta che per quella minorile.

Le collaborazioni si svilupperanno sul territorio regionale, precisamente presso le strutture operative dislocate nei distretti delle Corti d’Appello di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. Per chi desidera proporre la propria candidatura, il termine ultimo per l’invio delle istanze è stabilito per il 23 giugno 2026.

Per gli altri concorsi in scadenza a giugno si rimanda alla consultazione della Gazzetta ufficiale!