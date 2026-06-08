Concorso Ripam: è stato pubblicato il nuovo concorso RIPAM per l’assunzione di Funzionari a tempo pieno e indeterminato nei Piccoli Comuni italiani (fino a 5.000 abitanti), distribuiti su diverse regioni da Nord a Sud. Il concorso unico nazionale è rivolto a candidati laureati e prevede l’inserimento di 178 Funzionari con incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), con competenze orientate alla modernizzazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Le figure selezionate saranno assegnate ai Comuni aderenti all’iniziativa. È possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 giugno 2026.

Concorso Ripam, i posti disponibili

Il concorso indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica è volto a reclutare nuovo personale nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (EQ). Nello specifico, i posti sono suddivisi come di seguito per profilo professionale:

n. 36 funzionari con competenze giuridiche;

n. 47 funzionari con competenze economiche e contabili;

n. 32 funzionari con competenze digitali;

n. 63 funzionari con competenze nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura.

Segnaliamo che sui 178 posti messi a concorso operano le seguenti riserve:

il 10% dei posti, per ciascuno dei codici di concorso è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

per ciascuno dei codici di concorso è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; il 30% è riservato, per ciascuno dei codici di concorso, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate;

per ciascuno dei codici di concorso, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate; il 15% dei posti è infine riservato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale.

Concorso Ripam, i posti in Sicilia

Per i profili previsti dal concorso, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali, la retribuzione lorda annua si colloca indicativamente tra i 25.000 e i 30.000 euro. L’importo comprende stipendio tabellare, tredicesima mensilità e le altre voci previste dal contratto collettivo. Lo stipendio netto mensile è stimato tra circa 1.600 e 2.000 euro, con possibili variazioni in base alla situazione fiscale e contributiva del singolo e all’eventuale riconoscimento di indennità o compensi accessori previsti dall’ente di assegnazione

In Sicilia le sedi di lavoro saranno:

Alimena,

Castelmola,

Condrò,

Falcone,

Gallodoro,

Milena,

Montedoro,

Pagliara,

San Teodoro,

Santa Domenica Vittoria,

Trappeto,

Valledolmo.

Concorso Ripam, le lauree richieste

Per accedere ai concorsi è inoltre richiesto il possesso dei requisiti specifici del profilo di interesse.

Per funzionari con competenze giuridiche:

Laurea (L) in: scienze dei servizi giuridici (L-14); scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Laurea magistrale (LM) in: giurisprudenza (LMG/01); scienze giuridiche (LM/SC-GIUR); relazioni internazionali (LM-52); scienze della politica (LM-62); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); studi europei (LM-90).

Per funzionari con competenze economiche e contabili:

Laurea (L) in: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33); statistica (L-41);

Laurea magistrale (LM) in: finanza (LM-16); scienze dell’economia (LM-56); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76); scienze economico-aziendali (LM-77); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83).

Per funzionari con competenze digitali:

Laurea (L) in: ingegneria dell’informazione (L-8); scienze e tecnologie informatiche (L-31);

Laurea magistrale (LM) in: informatica (LM-18); ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria informatica (LM-32); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); LM-DATA data science.

Per funzionari con competenze nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura: