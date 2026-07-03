È stato pubblicato il calendario completo e dettagliato della prova scritta unica del Concorso RIPAM per 3.997 Assistenti, il maxi concorso pubblico rivolto ai diplomati per l’inserimento a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.
Il Formez PA ha reso noti gli avvisi ufficiali sul portale inPA con il diario delle convocazioni, che riguarderanno gli oltre 296 mila candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione. Le prove si svolgeranno in sedi decentrate su tutto il territorio nazionale dal 22 al 31 luglio 2026.
Di seguito tutte le informazioni utili sulle date, la ripartizione dei candidati in base al cognome e le sedi d’esame regione per regione.
Concorso RIPAM: le date delle prove scritte per profilo
La convocazione dei candidati è suddivisa in base ai codici concorso:
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22 luglio 2026: prove scritte per i profili di Assistenti Economici (ECO), Assistenti Informatici (INF) e Assistenti Tecnici (TEC).
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Dal 24 al 31 luglio 2026: prove scritte per il profilo di Assistenti Amministrativi (AMM).
Concorso RIPAM: sedi d’esame e ripartizione dei candidati (Profilo AMM)
La distribuzione dei candidati nelle diverse sedi regionali avviene esclusivamente sulla base della residenza dichiarata nella domanda di partecipazione (fatta eccezione per chi ha optato per l’ambito territoriale della Valle d’Aosta, convocato direttamente ad Aosta).
Ecco la mappa delle sedi e i giorni di convocazione (dalle lettere iniziali del cognome) per il profilo Assistenti Amministrativi (AMM), attivo dal 24 al 31 luglio con due turni giornalieri (ore 9:30 e ore 14:30):
Sicilia (Sedi di Catania e Palermo)
La regione è stata divisa in due macro-aree per agevolare i flussi:
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Sede Misterbianco (Catania) – SiciliaFiera (Via Leopoldo Franchetti): per i residenti nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna.
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24 luglio: ore 9.30 (A – BIN) | ore 14.30 (BIO – CARD)
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27 luglio: ore 9.30 (CARE – CRE) | ore 14.30 (CRI – DY)
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28 luglio: ore 9.30 (E – GIAN) | ore 14.30 (GIAQ – LAZ)
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29 luglio: ore 9.30 (LE – MAR) | ore 14.30 (MAS – NOT)
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30 luglio: ore 9.30 (NOV – PUC) | ore 14.30 (PUG – SANS)
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31 luglio: ore 9.30 (SANT – TAL) | ore 14.30 (TAM – Z)
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Sede Palermo – Spazio ZISA (Via Paolo Gili, 4): per i residenti nelle province di Palermo e Trapani.
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Calendario alfabetico: Ripartito parallelamente nelle stesse date (dal 24 al 31 luglio) da A a Z.
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Lazio (Sede di Roma)
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Nuova Fiera di Roma (Via Portuense, 1645): per i candidati residenti in Lazio, Umbria, Toscana e Stato Estero.
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Date: Dal 24 al 31 luglio (Es. 24 luglio mattina A – ADD, pomeriggio ADE – AJ, fino al pomeriggio del 31 luglio per le lettere UL – Z).
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Lombardia (Sede di Milano)
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Parco Esposizioni Novegro (Segrate): per i residenti in Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
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Date: Dal 24 al 31 luglio (Suddivisione alfabetica da A a Z nei turni mattina/pomeriggio).
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Piemonte (Sede di Torino)
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Scalo Eventi Torino (Strada della Continassa, 28): per i candidati di Piemonte, Liguria e Veneto.
Campania (Sede di Napoli)
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Mostra d’Oltremare (Piazzale Tecchio): per i residenti in Campania e Basilicata.
Puglia (Sede di Lecce)
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Fiera di Lecce (Piazza Palio): per i residenti in Puglia.
Altre Sedi Regionali
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Abruzzo (Chieti): Live Campus (Via Erasmo Piaggio, 35) per Abruzzo, Marche e Molise.
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Calabria (Rende e Reggio Calabria): Padiglione LucMar (Rende) per le province di CS, CZ, KR; PalaBova (Reggio Calabria) per RC e VV.
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Sardegna (Cagliari): Fiera di Cagliari (Via Armando Diaz, 221).
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Valle d’Aosta (Aosta): Hostellerie Du Cheval Blanc (Via Clavalité, 20).
Concorso RIPAM: informazioni importanti per il giorno della prova
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Nessun cambio di sede consentito: Non è possibile richiedere modifiche di data, orario o sede di convocazione. L’assenza all’ora stabilita comporta l’esclusione immediata dal concorso, anche per cause di forza maggiore.
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Documenti ufficiali e autocertificazioni: Sul portale inPA sono state pubblicate anche due comunicazioni specifiche: una dedicata alla gestione delle candidate in stato di gravidanza e una contenente le note tecniche sui cambi di sede eccezionali e la lettera di partecipazione.
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Come si svolge la prova: Si tratterà di una prova scritta unica svolta in modalità computer-based (quesiti a risposta multipla volti a verificare le competenze specifiche dei singoli profili e le abilità logico-attitudinali).
I candidati sono invitati a scaricare la propria lettera di partecipazione e a monitorare la propria area riservata sul portale inPA per scaricare i file PDF completi relativi al proprio codice di concorso.