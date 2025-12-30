Concorso Ripam: indetto il maxi concorso Ripam per l’assunzione di 3.997 Assistenti, rivolto a diplomati. Si tratta di una straordinaria opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, con contratti a tempo indeterminato e sedi di lavoro distribuite su tutto il territorio italiano. Le amministrazioni coinvolte nel concorso includono: Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per l’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura e Ministero della Giustizia. Per partecipare al concorso, le domande devono essere inviate entro il 27 gennaio 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Ripam, i posti disponibili

Il concorso pubblico prevede il reclutamento di 3997 unità, così distribuite:

n. 2913 assistenti amministrativi da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni. I codici di riferimento sono: AMM-01, AMM-02, AMM-03, AMM-04, AMM-05, AMM-06, AMM-07, AMM-08, AMM 09, AMM-10, AMM-11, AMM-12, AMM-13, AMM 14, AMM-15, AMM-16, AMM-17, AMM-18, AMM-19, AMM-20;

n. 498 assistenti economici da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni. Codici: ECO-01, ECO-02, ECO-03, ECO-04, ECO-05, ECO-06, ECO-07, ECO-08, ECO-09, ECO-10, ECO-11, ECO-12, ECO-13, ECO-14, ECO-15, ECO-16, ECO-17, ECO-18, ECO-19, ECO-20;

n. 583 assistenti informatici da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni. Codici: INF-01, INF-02, INF-03, INF-04, INF-05, INF-06, INF-07, INF-08, INF-09, INF-10, INF-11, INF-12, INF-13, INF-14, INF-15, INF-16, INF-17, INF-18, INF-19, INF-20.

n. 3 assistenti tecnici da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione. Codici: TEC 01, TEC-02, TEC-03.

Concorso Ripam, i requisiti richiesti

per poter partecipare al tanto atteso concorso di dovranno sodisfare i seguenti requisiti:

diploma di istruzione superiore: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

cittadinanza italiana o dell'Unione Europea – requisiti previsti dall'articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati o dichiarati decaduti;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ne danno notizia al momento della candidatura;

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ne danno notizia al momento della candidatura; idoneità fisica;

per i soli candidati per gli ambiti regionali della Valle d'Aosta, conoscenza della lingua francese, oltre che della lingua italiana;

a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il Ministero dell'interno e presso il Ministero della giustizia sarà richiesto il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Ripam, le prove da superare

l concorso sarà organizzato su base territoriale e si articolerà in due fasi principali:

prova scritta;

valutazione dei titoli, che avverrà dopo il superamento della prova scritta.

La prova scritta si terrà esclusivamente utilizzando strumenti informatici e piattaforme digitali. Sarà possibile svolgerla anche in sedi decentrate e in più sessioni consecutive non contestuali.