Concorso Protezione Civile: nuove importanti novità per tutti i diplomati! Nuovi concorsi nella Pubblica Amministrazione e nello specifico nella Protezione Civile. Si è infatti, attualmente, alla ricerca di 130 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il nuovo bando è rivolto all’assunzione sia a laureati che a diplomati e prevede l’inquadramento delle risorse nelle aree dei funzionari e degli assistenti. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.
Concorso Protezione Civile, i posti messi al bando
Il bando pubblicato prevede l’assunzione di 130 nuove unità a tempo indeterminato. Nello specifico i posti verranno suddivisi tra l’area dei funzionari e quella degli assistenti, con diversi profili professionali.
Per l’area dei funzionari sono previsti 90 posti complessivi. In particolare, il concorso mette a disposizione:
- 41 posti dedicati agli specialisti del settore scientifico e tecnologico;
- 31 agli esperti dell’area giuridica, legale e finanziaria;
- 16 posti ai tecnici della comunicazione e dei sistemi di gestione e informatici;
- 2 posti per il settore sanitario.
Per quanto riguarda gli assistenti, invece, i posti disponibili sono 40 così suddivisi:
- 22 destinati al profilo di assistente amministrativo contabile;
- 13 al profilo di assistente di settore tecnologico;
- 5 al profilo di assistente di segreteria e dei servizi interni.
Concorso Protezione Civile, previste riserve posti
Il concorso Ripam, finalizzato a potenziare il team della Protezione Civile, prevede diverse riserve di legge per categorie specifiche. Nello specifico:
- 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate che sono stati congedati senza demerito;
- 15% dei posti è destinato agli operatori che hanno completato senza demerito il servizio civile universale o nazionale;
- 40% dei posti è riservato a chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato, come stabilito dalla normativa sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che l’insieme delle riserve non può superare il 50% dei posti disponibili per ciascun profilo.
Concorso Protezione Civile, i titoli di studio
Nello specifico, i requisiti relativi ai titoli di studio dipendono dall’area e dal profilo per cui si presenta la candidatura. Inoltre, per chi chi desidera candidarsi nell’area dei funzionari, è richiesta una laurea triennale o magistrale.
Tra queste:
- ingegneria, architettura, scienze ambientali e geologia per quanto riguarda i profili tecnici (codice F.TEC.);
- giurisprudenza, economia, scienze politiche e statistica per i profili giuridico-finanziari (codice F.GIUR.);
- informatica, comunicazione e ogni laurea che garantisca competenza nella gestione dei sistemi per i profili dedicati ai sistemi informativi (codice F.COM);
- lauree afferenti alle professioni sanitarie e affini per il codice F.SAN.