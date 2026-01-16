Concorso Protezione Civile: nuove importanti novità per tutti i diplomati! Nuovi concorsi nella Pubblica Amministrazione e nello specifico nella Protezione Civile. Si è infatti, attualmente, alla ricerca di 130 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nuovo bando è rivolto all’assunzione sia a laureati che a diplomati e prevede l’inquadramento delle risorse nelle aree dei funzionari e degli assistenti. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Protezione Civile, i posti messi al bando

Il bando pubblicato prevede l’assunzione di 130 nuove unità a tempo indeterminato. Nello specifico i posti verranno suddivisi tra l’area dei funzionari e quella degli assistenti, con diversi profili professionali.

Per l’area dei funzionari sono previsti 90 posti complessivi. In particolare, il concorso mette a disposizione:

41 posti dedicati agli specialisti del settore scientifico e tecnologico;

31 agli esperti dell’area giuridica, legale e finanziaria;

16 posti ai tecnici della comunicazione e dei sistemi di gestione e informatici;

2 posti per il settore sanitario.

Per quanto riguarda gli assistenti, invece, i posti disponibili sono 40 così suddivisi:

22 destinati al profilo di assistente amministrativo contabile;

13 al profilo di assistente di settore tecnologico;

5 al profilo di assistente di segreteria e dei servizi interni.

Concorso Protezione Civile, previste riserve posti

Il concorso Ripam, finalizzato a potenziare il team della Protezione Civile, prevede diverse riserve di legge per categorie specifiche. Nello specifico:

30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate che sono stati congedati senza demerito;

che sono stati congedati senza demerito; 15% dei posti è destinato agli operatori che hanno completato senza demerito il servizio civile universale o nazionale;

dei posti è destinato agli operatori che hanno completato senza demerito 40% dei posti è riservato a chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato, come stabilito dalla normativa sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che l’insieme delle riserve non può superare il 50% dei posti disponibili per ciascun profilo.

Concorso Protezione Civile, i titoli di studio

Nello specifico, i requisiti relativi ai titoli di studio dipendono dall’area e dal profilo per cui si presenta la candidatura. Inoltre, per chi chi desidera candidarsi nell’area dei funzionari, è richiesta una laurea triennale o magistrale.

Tra queste: