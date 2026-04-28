Concorso Equitalia Giustizia: nuove opportunità di inserimento nel settore della gestione del Fondo Unico Giustizia. Equitalia Giustizia S.p.A., società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha indetto un bando di selezione per l’assunzione di 17 risorse a tempo indeterminato.

La ricerca è rivolta a profili qualificati come Addetto back office – Funzioni di Business. I candidati selezionati opereranno presso le unità organizzative della società, occupandosi di attività amministrative e supporto operativo. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 15:00 del 6 maggio 2026 esclusivamente tramite il portale online dedicato gestito da Gi Group.

Concorso Equitalia Giustizia: requisiti di partecipazione

Per accedere alla selezione del concorso Equitalia, i candidati devono possedere determinati requisiti obbligatori. La mancanza di uno solo di questi punti comporta l’esclusione automatica dalla procedura.

Requisiti generali

Titoli di studio e competenze professionali

I candidati devono essere in possesso di una Laurea (Triennale o Magistrale) in una delle seguenti discipline:

Economia

Giurisprudenza

Scienze Politiche

Oltre al titolo accademico, è richiesta un’esperienza professionale di almeno 18 mesi in attività di back office, inserimento dati o archiviazione digitale presso aziende strutturate o studi professionali. È inoltre fondamentale un’ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel e Word).

Concorso Equitalia Giustizia: prove d’esame e modalità di selezione

A differenza dei classici concorsi pubblici con prove scritte standardizzate, questa procedura punta sulla valutazione delle competenze e dell’esperienza pregressa. L’iter si divide in tre fasi principali:

Verifica documentale: screening dei requisiti e dei titoli dichiarati per l’ammissione. Valutazione tecnica: somministrazione di test e interviste per misurare competenze specifiche e motivazione. Colloquio finale: intervista con la Commissione Interna di Equitalia Giustizia per i profili ritenuti più idonei.

Le materie oggetto di valutazione includono la gestione di documenti amministrativi, la normativa sulla privacy (GDPR), l’uso di sistemi gestionali e la capacità di interazione con gli uffici giudiziari.

Stipendio e inquadramento

Tutti i vincitori del concorso saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento previsto è il seguente:

Area professionale: Terza Area Professionale, 1° livello Inserimento.

Retribuzione: Circa 2.060,00 euro lordi mensili.

Come inviare la domanda per il concorso Equitalia Giustizia

La candidatura deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Gi Group. È necessario registrarsi al portale, compilare il form e allegare la documentazione obbligatoria:

Allegato 1 (dichiarazioni compilate e firmate).

Copia del titolo di studio o autocertificazione.

Curriculum Vitae aggiornato.

Eventuali attestati per titoli preferenziali.

Per restare aggiornati su questo concorso e su altre opportunità lavorative, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.