Assunzioni Ferrovie dello Stato: avviata una nuova campagna di reclutamento rivolta a giovani professionisti, offrendo interessanti opportunità di carriera all’interno di FS Engineering. In linea con il Piano Industriale 2026-2030, che punta a inserire 20mila nuove risorse entro il 2029, l’azienda è alla ricerca di Architetti e Ingegneri da inserire nelle sedi di Napoli, Roma e Catania.

Queste opportunità rappresentano una porta d’ingresso ideale anche per i candidati senza esperienza, offrendo un contratto di lavoro stabile e un pacchetto benefit di primo livello.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le figure ricercate

Le figure selezionate opereranno all’interno della Direzione Ingegneria delle Costruzioni nel ruolo di Specialista Gestione Riserve. Il compito principale sarà supportare i Team di Commessa nella risoluzione di potenziali contenziosi, applicando criteri tecnici e giuridico-normativi e collaborando attivamente con le competenze legali del gruppo.

Requisiti richiesti

La selezione per queste assunzioni Ferrovie dello Stato si rivolge a profili in possesso di:

Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza della normativa relativa alla progettazione di infrastrutture ferroviarie e competenze in ambito di pricing e cost analysis. Sono inoltre fondamentali capacità di teamworking, problem solving e orientamento al risultato.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: contratto e benefit

Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato (CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie). Il Gruppo FS offre un piano welfare estremamente competitivo che include:

Viaggi gratuiti o agevolati sulla rete ferroviaria (Smart Card).

Politiche di smart working .

Contributi annui su piattaforma welfare (buoni, rimborsi, voucher).

Piano sanitario integrativo estendibile ai familiari.

Pensione complementare con contributo aziendale.

Supporto alla genitorialità con integrazioni salariali per maternità e congedo parentale.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono consultare le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum attraverso il portale carriere ufficiale del Gruppo FS, selezionando l’annuncio per “Specialista Gestione Riserve” relativo alla sede di interesse.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per l’8 giugno 2026, salvo eventuali proroghe.

Per altri aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia e non si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.