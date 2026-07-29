Catania guarda al futuro del commercio e della moda con nuove opportunità professionali nel cuore della città. Il settore retail continua a cercare figure specializzate e questa volta l’occasione arriva da uno dei marchi internazionali più conosciuti, alla ricerca di nuovi talenti per il proprio team di via Etnea. Non solo addetti alla vendita, ma ruoli di responsabilità e creatività che raccontano come anche il mondo della moda stia cambiando, puntando sempre più su competenze, formazione e capacità di gestione.

Opportunità nel cuore commerciale della città: il brand internazionale amplia il proprio team

Il mondo della moda apre nuove opportunità professionali a Catania. Mango ha avviato le selezioni per il personale destinato al punto vendita di via Etnea, una delle zone commerciali più conosciute della città. Il marchio spagnolo, presente in oltre 120 Paesi e con una forte identità internazionale, è alla ricerca di figure con esperienza nel settore retail e fashion, chiamate a contribuire alla gestione e allo sviluppo dello store.

Le posizioni disponibili riguardano ruoli di responsabilità e specializzazione: dallo Store Manager al Floor Manager, fino al Visual Merchandiser. Profili diversi, ma accomunati dalla richiesta di competenze organizzative, attenzione al cliente e capacità di lavorare in squadra.

Dalla gestione del negozio all’immagine dello store: i ruoli ricercati

Tra le figure selezionate c’è:

lo Store Manager , il professionista incaricato di supervisionare il funzionamento generale del punto vendita. Il ruolo prevede il coordinamento del team, il monitoraggio degli obiettivi commerciali, la gestione dello stock e l’organizzazione delle attività quotidiane.

, il professionista incaricato di supervisionare il funzionamento generale del punto vendita. Il ruolo prevede il coordinamento del team, il monitoraggio degli obiettivi commerciali, la gestione dello stock e l’organizzazione delle attività quotidiane. Mango cerca anche un Floor Manager , una figura che affiancherà lo Store Manager nella gestione del reparto, occupandosi della qualità del servizio, della distribuzione dei compiti e della motivazione della squadra.

, una figura che affiancherà lo Store Manager nella gestione del reparto, occupandosi della qualità del servizio, della distribuzione dei compiti e della motivazione della squadra. Spazio anche al ruolo di Visual Merchandiser, dedicato alla cura dell’immagine del negozio. Chi ricoprirà questa posizione dovrà occuparsi dell’esposizione delle collezioni, dell’allestimento degli spazi e dell’applicazione delle strategie visive del brand per valorizzare i prodotti e migliorare l’esperienza dei clienti.

Le competenze richieste: esperienza, leadership e passione per la moda

Le selezioni sono rivolte principalmente a candidati con esperienza nel settore moda o nella vendita al dettaglio. Mango cerca persone dinamiche, organizzate e capaci di affrontare un ambiente lavorativo caratterizzato da ritmi elevati e obiettivi commerciali. Tra le qualità richieste figurano:

capacità di gestione del personale, orientamento ai risultati, problem solving, predisposizione al rapporto con il pubblico.

Per i ruoli manageriali sarà particolarmente importante la capacità di guidare un gruppo di lavoro, formare nuovi collaboratori e creare un ambiente positivo all’interno dello store. Per ulteriori dettagli e informazioni andare sul sito ufficiale Mango store, oppure recarsi in sede con il proprio curriculum, un’opportunità da non perdere.

Formazione e crescita: il percorso offerto ai nuovi collaboratori

L’inserimento nel team prevede anche un percorso di crescita professionale. L’azienda mette a disposizione formazione continua, programmi di sviluppo e possibilità di carriera all’interno di una realtà presente a livello internazionale. Tra i vantaggi riservati ai dipendenti figurano sconti sulle collezioni Mango e buoni pasto da 8 euro per i turni superiori alle cinque ore giornaliere. Le selezioni rappresentano quindi un’occasione per chi desidera entrare nel mondo del fashion retail e confrontarsi con un marchio globale, in una delle vie più rappresentative dello shopping Catanese.