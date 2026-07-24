Nuove opportunità occupazionali per i giovani della provincia di Catania. Lidl Italia ha avviato una ricerca di personale per il ruolo di addetta/o alla preparazione merce a chiamata presso il centro logistico di Misterbianco, in contrada Cubba. Una posizione pensata soprattutto per chi desidera avvicinarsi al settore della grande distribuzione organizzata e della logistica, anche senza una lunga esperienza professionale alle spalle.

La figura ricercata avrà un ruolo centrale nel funzionamento della rete di distribuzione: ogni prodotto destinato ai punti vendita passa infatti dal lavoro degli operatori logistici che si occupano della corretta preparazione degli ordini, del controllo della merce e dell’organizzazione del magazzino. Un’attività fondamentale per garantire che gli scaffali dei supermercati siano sempre riforniti e che il sistema distributivo possa funzionare in modo efficiente.

Le mansioni previste: precisione e lavoro di squadra al centro dell’attività

L’addetto alla preparazione merce sarà inserito all’interno del centro logistico Lidl di Misterbianco e si occuperà principalmente della composizione dei pallet destinati ai punti vendita. Tra le attività previste figurano il controllo della quantità e della qualità dei prodotti in arrivo e in uscita, il mantenimento dell’ordine degli spazi di lavoro e il supporto alle operazioni di inventario.

Si tratta di un ruolo operativo che richiede attenzione ai dettagli, capacità organizzative e rispetto delle tempistiche. La logistica moderna, infatti, si basa su processi estremamente coordinati: un errore nella preparazione di una spedizione può incidere sull’intera catena di distribuzione. Per questo motivo Lidl ricerca persone affidabili, dinamiche e predisposte alla collaborazione con il gruppo.

L’attività si svolgerà con un contratto part-time e con disponibilità a lavorare su turni, una formula che può risultare particolarmente interessante per studenti, giovani alla prima esperienza lavorativa o persone che cercano un impiego compatibile con altri impegni.

I requisiti richiesti e il contratto offerto da Lidl

La selezione è rivolta a candidati con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, in conformità alla normativa sul lavoro intermittente prevista dal Decreto Legislativo 81/2015. Non viene richiesto uno specifico titolo di studio: l’offerta rappresenta quindi un’opportunità accessibile anche a diplomati o giovani che vogliono costruire il proprio primo percorso professionale.

Tra le caratteristiche considerate importanti dall’azienda figurano precisione, affidabilità, capacità di rispettare scadenze e predisposizione al lavoro in squadra. È inoltre richiesta una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.

Il contratto previsto è di tipo lavoro a chiamata (o intermittente) con inquadramento al quinto livello del CCNL Confcommercio. La retribuzione sarà calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate; come riferimento, Lidl indica per un addetto alla preparazione merce full-time inquadrato al quinto livello una retribuzione lorda mensile di 1.658,01 euro.

Formazione e crescita: il percorso all’interno del gruppo Lidl

Oltre alla possibilità di un inserimento immediato nel mondo del lavoro, la proposta Lidl punta anche sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze. I nuovi dipendenti vengono accompagnati attraverso un percorso che comprende formazione online, affiancamento sul campo e supporto da parte dei responsabili.

L’azienda sottolinea inoltre la possibilità di crescita interna attraverso momenti di confronto e valorizzazione delle capacità individuali. Un aspetto particolarmente rilevante per i giovani lavoratori, che possono trasformare un primo impiego nel settore logistico in un percorso professionale più strutturato.

Il centro logistico di Misterbianco rappresenta un punto strategico per la distribuzione Lidl in Sicilia e l’inserimento di nuove risorse conferma l’importanza del territorio catanese all’interno della rete aziendale. Per chi cerca una prima esperienza lavorativa o vuole avvicinarsi al settore della grande distribuzione, la selezione rappresenta quindi una possibilità concreta.

Le candidature possono essere presentate attraverso il portale ufficiale dedicato alle opportunità lavorative di Lidl Italia, cercando l’annuncio relativo alla posizione di Addetta/o preparazione merce a chiamata – Misterbianco (Catania).

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