In arrivo importanti novità di lavoro sul fronte delle assunzioni Poste Italiane. L’azienda ha siglato un intesa strategica con le organizzazioni sindacali di settore per la riorganizzazione e il potenziamento della rete degli Uffici Postali e del settore Mercato Privati.

L’Accordo del 22 luglio 2026 stabilisce un imponente piano di sviluppo occupazionale che prevede 6.300 politiche attive del lavoro per il biennio 2027-2028, a cui si affianca l’inserimento strutturale di 1.300 nuove risorse negli organici aziendali.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’intesa, quali saranno le figure interessate e come prepararsi alle prossime opportunità lavorative su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni Poste Italiane: il piano occupazionale e la riorganizzazione della rete

Il nuovo accordo è destinato a ridisegnare il modello operativo della rete Mercato Privati per rendere la struttura più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.

A differenza dei piani precedenti, le nuove assunzioni in Poste Italiane saranno strettamente collegate alla trasformazione organizzativa della rete: l’obiettivo è sostenere la continuità dei servizi durante le fasi di transizione e rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio.

Il piano d’inserimento prevede differenti modalità di reclutamento e gestione del personale:

Assunzioni Poste Italiane: le figure ricercate

L’incremento dell’organico e l’introduzione dei nuovi modelli operativi coinvolgeranno diverse aree aziendali:

Operatori di sportello e consulenti finanziari: Per il potenziamento degli Uffici Postali e del settore Mercato Privati.

Addetti alla logistica e recapito: Figure chiave per sostenere la rete distributiva.

Nuovi profili specialistici: Professionisti destinati ai nuovi servizi digitali e alla trasformazione della rete commerciale.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati alle assunzioni Poste Italiane possono presentare la propria candidatura tramite la sezione ufficiale “Lavora con noi” presente sul portale dell’azienda.

I passaggi principali per inviare la candidatura includono: