Servizio Civile Universale 2026: il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un nuovo bando straordinario destinato alla selezione di 947 operatori volontari. La selezione riguarda 71 progetti dedicati all’assistenza e all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un’importante occasione per i giovani che desiderano svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione sul campo, con un impegno economico garantito e risvolti occupazionali futuri.
Servizio Civile Universale 2026: i requisiti d’accesso
La selezione è rivolta a giovani residenti in Italia, senza distinzione di titolo di studio (non è richiesto il diploma di scuola superiore). Per presentare la candidatura è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Età: compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- Cittadinanza: italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno;
- Condotta penale: assenza di condanne alla reclusione superiori a un anno per delitti non colposi o reati contro la persona/strutture pubbliche;
- Precedenti esperienze: non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale (salvo interruzioni per motivi specifici) e non avere rapporti di lavoro diretti con l’ente proponente da oltre 3 mesi.
Retribuzione, durata e riserva nei concorsi pubblici
L’esperienza ha una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio flessibile strutturato su un massimo di 25 ore settimanali, rendendo l’attività compatibile con gli studi universitari o con contratti di lavoro part-time.
I benefici previsti per i volontari includono:
- Assegno mensile: 519,47 euro netti al mese (esenti da tassazione IRPEF).Riserva nei concorsi: riserva del 15% dei posti nei concorsi della Pubblica Amministrazione per chi completa il servizio;
- Crediti formativi: valutazione dell’esperienza tramite CFU per diversi percorsi universitari;
- Agevolazioni: accesso ai vantaggi e agli sconti dedicati della Carta Giovani Nazionale.
Servizio Civile Universale 2026: come e quando inviare la domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale DOL (Domanda On Line) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.
L’accesso alla piattaforma è consentito tramite credenziali SPID (di livello 2) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 14:00 del 28 agosto 2026. Durante la procedura sarà necessario scegliere lo specifico progetto e la sede geografica d’interesse.