Servizio Civile Universale 2026: il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un nuovo bando straordinario destinato alla selezione di 947 operatori volontari. La selezione riguarda 71 progetti dedicati all’assistenza e all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un’importante occasione per i giovani che desiderano svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione sul campo, con un impegno economico garantito e risvolti occupazionali futuri.

​Servizio Civile Universale 2026: i requisiti d’accesso

​La selezione è rivolta a giovani residenti in Italia, senza distinzione di titolo di studio (non è richiesto il diploma di scuola superiore). Per presentare la candidatura è necessario possedere i seguenti requisiti:

​Età: compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

Cittadinanza: italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno;

​Condotta penale: assenza di condanne alla reclusione superiori a un anno per delitti non colposi o reati contro la persona/strutture pubbliche;

Precedenti esperienze: non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale (salvo interruzioni per motivi specifici) e non avere rapporti di lavoro diretti con l’ente proponente da oltre 3 mesi.

​Retribuzione, durata e riserva nei concorsi pubblici

​L’esperienza ha una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio flessibile strutturato su un massimo di 25 ore settimanali, rendendo l’attività compatibile con gli studi universitari o con contratti di lavoro part-time.

​I benefici previsti per i volontari includono:

​Assegno mensile: 519,47 euro netti al mese (esenti da tassazione IRPEF).​Riserva nei concorsi: riserva del 15% dei posti nei concorsi della Pubblica Amministrazione per chi completa il servizio;

(esenti da tassazione IRPEF).​Riserva nei concorsi: riserva del 15% dei posti nei concorsi della Pubblica Amministrazione per chi completa il servizio; ​Crediti formativi: valutazione dell’esperienza tramite CFU per diversi percorsi universitari;

Agevolazioni: accesso ai vantaggi e agli sconti dedicati della Carta Giovani Nazionale.

Servizio Civile Universale 2026: come e quando inviare la domanda

​Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale DOL (Domanda On Line) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

​L’accesso alla piattaforma è consentito tramite credenziali SPID (di livello 2) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 14:00 del 28 agosto 2026. Durante la procedura sarà necessario scegliere lo specifico progetto e la sede geografica d’interesse.