Il mondo del beauty apre le porte a nuovi professionisti a Catania. Sephora, uno dei marchi più conosciuti nel settore della cosmetica e della profumeria selettiva, ha avviato una selezione per il ruolo di Store Manager da inserire nel punto vendita di via Etnea. Una posizione di responsabilità rivolta a chi possiede esperienza nella gestione di negozi, capacità organizzative e una forte attitudine commerciale.

L’azienda, parte del gruppo internazionale LVMH dal 1997, rappresenta oggi una delle realtà più importanti nel panorama della vendita beauty, con migliaia di dipendenti in tutto il mondo e una rete capillare di negozi. La figura ricercata avrà il compito di guidare il team del punto vendita Catanese, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e alla costruzione di un’esperienza d’acquisto sempre più coinvolgente per i clienti.

Il ruolo: gestione del negozio, strategie commerciali e coordinamento del team

Lo Store Manager sarà il punto di riferimento operativo del negozio Sephora di Catania e avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività commerciali e organizzative. Tra i principali compiti rientrano il raggiungimento degli obiettivi di vendita, la gestione del budget, l’analisi delle performance del punto vendita e il monitoraggio dei principali indicatori commerciali, come il numero di clienti, il valore medio degli acquisti e il numero di prodotti venduti per transazione.

La risorsa dovrà inoltre occuparsi della gestione dello stock, assicurando livelli adeguati di disponibilità dei prodotti e coordinando le attività legate al riassortimento e al merchandising. Un ruolo che richiede capacità analitiche ma anche una forte presenza sul campo, perché il rapporto con il cliente e la valorizzazione del team rappresentano elementi centrali nella filosofia Sephora. Lo Store Manager avrà inoltre il compito di guidare gli specialisti presenti in negozio, creare un ambiente di lavoro positivo e motivante e collaborare con l’Area Manager e con il reparto Risorse Umane per sviluppare percorsi di crescita professionale dedicati ai dipendenti.

I requisiti richiesti: esperienza nel retail e capacità manageriali

Per candidarsi alla posizione è richiesta un’esperienza di almeno 3-4 anni in ruoli analoghi, preferibilmente maturata all’interno di contesti retail dinamici e internazionali. Sephora cerca una persona con conoscenza dei principali strumenti di analisi commerciale, capacità nella gestione del budget e dimestichezza con il monitoraggio quotidiano dei risultati.

Tra le caratteristiche considerate fondamentali figurano;

dinamismo, capacità di problem solving, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, comprovata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro numerosi e strutturati.

Il profilo ideale dovrà possedere una visione strategica, essere in grado di anticipare le esigenze future del punto vendita e trasformare gli obiettivi aziendali in azioni concrete. La leadership, però, non sarà intesa soltanto come capacità gestionale: Sephora ricerca una figura capace di creare collaborazione, valorizzare le differenze e favorire un clima di squadra.

Formazione, crescita e benefit: il percorso offerto da Sephora

Entrare in Sephora significa lavorare all’interno di una realtà internazionale che punta molto sulla formazione e sulla crescita interna. L’azienda mette a disposizione strumenti dedicati all’apprendimento, possibilità di sviluppo professionale e programmi pensati per valorizzare il talento dei propri collaboratori. Tra i vantaggi previsti figurano inoltre programmi welfare personalizzati, sconti sui prodotti Sephora e del gruppo LVMH, iniziative dedicate al benessere dei dipendenti e momenti aziendali di condivisione come convention e attività di team building.

La posizione di Store Manager rappresenta quindi un’opportunità rivolta soprattutto a professionisti del commercio e del retail che desiderano entrare in un ambiente internazionale e ricoprire un ruolo strategico all’interno di uno dei brand più riconosciuti nel settore della bellezza. Le candidature possono essere inviate attraverso il portale ufficiale dedicato alle opportunità lavorative di Sephora, selezionando l’annuncio relativo alla posizione di Store Manager – Catania via Etnea.