Concorsi Sicilia: è ufficialmente aperto il nuovo bando di concorso indetto dalla Commissione RIPAM per l’assunzione di 178 unità di personale. Il concorso, gestito tramite il portale inPA, mira a potenziare l’organico dei piccoli Comuni italiani con figure altamente qualificate, fondamentali per i processi di digitalizzazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Per potersi candidare è necessario essere in possesso delle lauree indicate nel bando.

Concorsi Sicilia: i profili professionali ricercati

La selezione, organizzata su base territoriale, prevede l’inserimento di 178 funzionari a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei funzionari ed elevata qualificazione, suddivisi per specifiche competenze tecniche:

36 funzionari con competenze giuridiche;

47 funzionari con competenze economiche e contabili;

32 funzionari con competenze digitali;

63 funzionari con competenze nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura.

I comuni

Tra i comuni interessati presenti in Sicilia figurano:

Alimena

Castelmola

Condrò

Falcone

Gallodoro

Milena

Montedoro

Pagliara

San Teodoro

Santa Domenica Vittoria

Trappeto

Valledolmo

Concorsi Sicilia: svolgimento e modalità di partecipazione

Il bando prevede un’unica prova scritta per tutti i profili professionali. La prova sarà strutturata attraverso 40 quesiti a risposta multipla, volti a verificare la preparazione tecnica dei candidati. Una volta stilate le graduatorie finali, i vincitori avranno la possibilità di scegliere il Comune di destinazione seguendo l’ordine di merito e in base al possesso dei requisiti specifici richiesti per ciascun codice di concorso.

Scadenze e come inviare la domanda

La procedura di candidatura è esclusivamente telematica. Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento inPA entro e non oltre le ore 12:00 del 23 giugno 2026.

Per consultare il bando integrale, conoscere le materie d’esame e verificare i requisiti di accesso necessari per le diverse posizioni, è possibile accedere direttamente alla pagina ufficiale del concorso sul portale inPA.

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