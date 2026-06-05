Lavoro Catania: il colosso dei semiconduttori STMicroelectronics ha aperto nuove opportunità di carriera presso la sede di Catania. La multinazionale franco-italiana, leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici avanzati, continua a investire sul territorio etneo, confermandosi come una delle realtà più dinamiche per chi è alla ricerca di lavoro nel capoluogo etneo.

Il profilo di STMicroelectronics

Nata nel 1987 dalla fusione tra l’italiana SGS Microelettronica e la francese Thomson Semiconducteurs, STMicroelectronics è oggi uno dei principali produttori di semiconduttori in Europa. L’azienda opera in settori strategici come l’automotive, l’industria, le telecomunicazioni e l’Internet of Things (IoT), sviluppando tecnologie d’avanguardia integrate in smartphone, automobili e dispositivi intelligenti di nuova generazione.

Lavoro Catania, STMicroelectronics: le posizioni aperte

L’azienda è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali, spaziando da ruoli tecnici altamente specializzati a opportunità di stage per giovani talenti. Ecco, di seguito, quali sono le figure ricercate:

Lavoro Catania, STMicroelectronics: come candidarsi

Per quanti fossero interessati a cogliere queste opportunità di lavoro nel capoluogo etneo, è necessario inoltrare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale di reclutamento. Il curriculum vitae può essere inviato direttamente tramite la pagina dedicata al recruiting sul sito di STMicroelectronics all’indirizzo: https://stmicroelectronics.eightfold.ai. Qui è possibile prendere visione anche dei requisiti e delle mansioni da svolgere. In base al profilo, può essere richiesta una laurea o il solo diploma di maturità. Tra gli altri requisiti, è richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese.

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