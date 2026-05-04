Concorso guide turistiche: il Ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando per l’esame di abilitazione relativo al concorso nazionale per guide turistiche 2026. La selezione è aperta ai diplomati e prevede il conseguimento dell’abilitazione professionale per tutti i candidati che supereranno le prove d’esame. Si tratta di un’importante opportunità per accedere alla professione: una volta ottenuta l’abilitazione, infatti, sarà possibile esercitare legalmente l’attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale e iscriversi all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT).

Concorso guide turistiche, i requisiti richiesti

Potranno aderire al bando per l’abilitazione tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

aver compiuto la maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;

non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi;

possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità) o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale o una laurea specialistica.

Concorso guide turistiche, le prove da superare

L’esame per ottenere l’abilitazione alla professione di guida turistica ha lo scopo di verificare le competenze e la preparazione professionale del candidato. La selezione dei candidati avverrà tramite lo svolgimento di 3 prove d’esame:

una prova scritta,

una prova orale,

una prova tecnico – pratica.

Per ciascuna prova è previsto un punteggio massimo di 40 punti e il superamento si ottiene con un risultato pari o superiore a 25 punti. L’abilitazione viene conseguita solo nel caso in cui il candidato riesca a superare tutte le prove richieste dal concorso.

Concorso guide turistiche, come presentare domanda

La domanda di partecipazione all’esame di abilitazione per guide turistiche deve essere presentata entro le ore 13.00 del 19 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Per la partecipazione all’esame il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).