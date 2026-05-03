Lavoro Sicilia: Il Comune di Paternò ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di Collaboratori Tecnici Manutentivi (operai esperti). La selezione prevede l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, offrendo una solida prospettiva di stabilità professionale nel settore pubblico.

Per chi è alla ricerca di un impiego tecnico e operativo, questa rappresenta una delle occasioni più interessanti nel panorama del lavoro in Sicilia per il 2026.

Lavoro Sicilia Paternò: i requisiti

Il bando è aperto a diverse figure professionali, dai manutentori edili agli esperti di verde pubblico. Per partecipare, oltre ai requisiti generali per l’accesso alla Pubblica Amministrazione (cittadinanza, maggiore età, idoneità fisica), è necessario possedere la patente di guida B e uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado).

Licenza media accompagnata da una qualifica professionale (rilasciata da istituti regionali o centri di formazione riconosciuti).

Licenza media unita a un’esperienza lavorativa almeno biennale come operaio, maturata presso enti pubblici o privati.

Sono inoltre richieste conoscenze base della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Lavoro Sicilia, Comune di Paternò: prove d’esame

L’iter selettivo è pensato per valutare le competenze tecniche e la sicurezza sul campo. Chi cerca lavoro in Sicilia nel settore manutentivo dovrà affrontare:

Prova Pratica: simulazione di interventi tecnici su impianti (elettrici, idraulici, meccanici), posizionamento di segnaletica stradale o interventi di cura del verde pubblico con l’uso di attrezzature specifiche. Prova Orale: un colloquio sulle materie tecniche, sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e, soprattutto, sulle norme di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e sul Codice della Strada.

Come fare domanda

La ricerca di lavoro in Sicilia passa ormai obbligatoriamente dal digitale. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA.

Scadenza: le istanze devono pervenire entro il 15 maggio 2026 .

Modalità di accesso: è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS .

Costi: il bando prevede un contributo di partecipazione di 10,00 euro .

PEC: è fondamentale disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni ufficiali dall’Ente.

Per altri aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia e non si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.