Concorso Ministero del Turismo: ufficialmente pubblicato il nuovo bando per l’esame di abilitazione nazionale per Guide Turistiche 2026. Questa selezione rappresenta un’opportunità strategica per chi desidera trasformare la passione per l’arte e la storia in una professione riconosciuta e legalmente certificata.

Ottenere l’abilitazione attraverso questo concorso è l’unico modo per iscriversi all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT) ed esercitare la professione su tutto il territorio italiano, in conformità con la nuova riforma del settore (Legge n. 190/2023).

Concorso Ministero del Turismo: requisiti

Il bando è inclusivo e si rivolge a un’ampia platea di candidati. Per inviare la domanda, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Concorso Ministero del Turismo: come si svolge l’esame

L’iter selettivo del concorso Ministero del Turismo è strutturato per accertare le competenze tecniche, storiche e pratiche degli aspiranti professionisti. Per conseguire l’abilitazione è necessario superare tre step, con un punteggio minimo di 25/40 in ciascuno:

1. Prova Scritta

Consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 40 minuti. Le materie d’esame includono:

Storia dell’arte, Archeologia e Storia.

Geografia e Legislazione turistica.

Diritto dei beni culturali, del paesaggio e accessibilità.

2. Prova Orale

Un colloquio che approfondisce le materie dello scritto e verifica la conoscenza di almeno una lingua straniera (livello minimo richiesto: B2).

3. Prova Tecnico-Pratica

Si svolge nella stessa giornata dell’orale e consiste nella simulazione di una visita guidata. Il candidato dovrà condurre il tour sia in italiano che nella lingua straniera scelta, dimostrando capacità oratorie e di gestione del gruppo su un sito estratto a sorte tra quelli pubblicati dal Ministero.

Programma d’esame e preparazione

Il Ministero pubblicherà i programmi dettagliati sul portale inPA. Tuttavia, basandosi sui bandi precedenti, si prevede un programma vasto che copre centinaia di siti di interesse culturale, musei e parchi archeologici. Nota bene: non è prevista la pubblicazione di una banca dati ufficiale dei quiz prima della prova.

Concorso Ministero del Turismo: come presentare la domanda

La partecipazione al concorso Ministero del Turismo avviene esclusivamente per via telematica.

Scadenza: Ore 13.00 del 19 maggio 2026 .

Piattaforma: Portale inPA (autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS).

Costi: È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10,00 euro .

PEC: È obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato.

Per altri aggiornamenti su opportunità di lavoro, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.