I recenti indicatori pubblicati dallo Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) fotografano un mercato del lavoro in Sicilia caratterizzato da una dinamicità inaspettata. Nel quadriennio 2021-2024, l’Isola ha registrato un incremento occupazionale del 13,5%, una cifra che, se letta in termini puramente statistici, pone la regione in cima alla classifica della crescita nazionale.

La fotografia del quadriennio

Secondo il report, la Sicilia ha generato 174.171 nuovi posti di lavoro in quattro anni. Il confronto con le altre macro-aree evidenzia uno stacco netto:

Sicilia: +13,5%

Mezzogiorno: +8,1%

Centro-Nord: +6,1%

Questi numeri indicano che il ritmo di crescita siciliano è stato più del doppio rispetto a quello delle regioni settentrionali. Tuttavia, per comprendere la reale portata di questo fenomeno, è necessario analizzare i fattori che hanno alimentato tale tendenza.

Le ragioni del “sorpasso”

Il dato siciliano non nasce dal nulla, ma è il risultato di una combinazione di fattori congiunturali:

L’effetto rimbalzo post-Covid: essendo partita da livelli di occupazione storicamente molto bassi, la Sicilia ha mostrato una variazione percentuale più marcata durante la fase di riapertura dei mercati rispetto a regioni con mercati del lavoro già saturi. L’impatto del PNRR e dell’edilizia: una parte consistente dei nuovi contratti è legata alla cantieristica e alle opere pubbliche. Gli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno dato una spinta decisiva al settore delle costruzioni e dei servizi connessi. Terziario e turismo: la ripresa dei flussi turistici nel post-pandemia ha contribuito alla creazione di occupazione stagionale e nei servizi, sebbene spesso caratterizzata da una minore stabilità contrattuale.

Oltre i numeri: le criticità aperte

Nonostante la crescita percentuale sia innegabile e certificata, il quadro complessivo rimane complesso. Lo stesso Svimez invita a non limitarsi all’entusiasmo dei dati assoluti.

Il tasso di occupazione generale in Sicilia, nonostante il recente balzo, resta infatti tra i più bassi dell’Unione Europea (poco sopra il 50%), contro una media del Nord Italia che supera il 70%. Persiste inoltre il nodo della qualità del lavoro: una parte rilevante delle nuove assunzioni riguarda part-time involontari o contratti a termine, che alimentano il fenomeno del cosiddetto “lavoro povero”. Sicurezza sul lavoro 2026: calano i decessi in Italia, ma la Sicilia resta in zona rossa.

Boom occupazionale al SUD, ma aumenta l’esodo. 100 mila occupati in più e 175 mila emigrati

Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell’occupazione pari all’8%, contribuendo per oltre un terzo al milione e quattrocentomila nuovi occupati a livello nazionale. Il Centro-Nord ha aggiunto circa 900mila posti, il Sud quasi 500mila. Le politiche pubbliche hanno svolto un ruolo determinante: prima l’espansione degli incentivi edilizi, poi l’avvio dei cantieri PNRR hanno sostenuto valore aggiunto e occupazione nei comparti produttivi e del terziario della filiera delle costruzioni.

Cresce l’occupazione giovanile, soprattutto nel Mezzogiorno. Nel triennio 2021-2024 gli under 35 occupati sono aumentati di 461mila unità a livello nazionale, di cui 100mila nel Sud. Il tasso di occupazione giovanile cresce più al Sud (+6,4 punti), ma resta molto più basso rispetto al Centro-Nord.

Nonostante il boom occupazionale, il Mezzogiorno non trattiene i giovani. Tra i due trienni 2017-2019 e 2022-2024 le migrazioni dei 25-34enni italiani sono aumentate del 10%: nell’ultimo triennio 135mila giovani hanno lasciato l’Italia e 175mila hanno lasciato il Sud per il Nord e l’estero. Un paradosso evidente: più lavoro ma non migliori condizioni di vita, né opportunità professionali adeguate alle competenze.

La sicilia emerge come una delle regioni del Mezzogiorno più colpite dal fenomeno migratorio giovanile. Nel triennio 2022-2024, un totale di 44.303 giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni ha lasciato l’isola. nello specifico, la maggior parte dei flussi in uscita, pari a 32.122 persone, si è diretta verso le regioni del centro-nord italia, mentre 12.181 giovani hanno scelto di trasferirsi direttamente all’estero

Migrazioni giovanili (25-34 anni) per destinazione (valori cumulati 2022-24)

Regione Verso il Centro-Nord Verso l’estero Totale Abruzzo 6.990 3.309 10.299 Basilicata 4.267 1.229 5.496 Calabria 15.601 5.348 20.949 Campania 37.515 10.974 48.489 Molise 2.116 1.074 3.190 Puglia 25.615 7.501 33.116 Sardegna 5.164 4.327 9.491 Sicilia 32.122 12.181 44.303 Mezzogiorno 129.390 45.943 175.333

Prospettive istituzionali

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha accolto i dati sottolineando come il lavoro debba essere inteso come “fondamento della dignità e della crescita della comunità”. L’obiettivo del governo regionale per i prossimi anni sarà quello di trasformare questa spinta numerica in una crescita strutturale, cercando di stabilizzare i posti di lavoro creati attraverso la transizione energetica e l’attrazione di investimenti industriali di lungo periodo.