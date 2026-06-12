Il tempo stringe per i cittadini ancora in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. A partire dal prossimo 3 agosto 2026, infatti, il documento tradizionale cesserà definitivamente di essere valido, anche se la data di scadenza riportata sul fronte dovesse essere successiva.

Per fronteggiare l’imminente scadenza e agevolare il flusso di richieste, l’Amministrazione comunale di Catania ha disposto una nuova apertura straordinaria degli uffici addetti al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Sabato 13 giugno il terzo Open Day: gli orari

Si tratta del terzo open day dei servizi demografici promosso dall’assessore Daniele Bottino. L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno, a partire dalle ore 8:30, presso gli sportelli dell’ufficio carte d’identità del Centro Direzionale San Leone, situato in via Alessandro La Marmora.

I dipendenti comunali rimarranno operativi fino al rilascio di un massimo di 100 documenti. Per l’occasione, l’Amministrazione attiverà ben quattro postazioni dedicate, con l’obiettivo specifico di velocizzare le pratiche, smaltire le code e ridurre i tempi d’attesa per l’utenza.

Modalità di accesso per i residenti

L’accesso al servizio seguirà regole precise per garantire il corretto svolgimento della giornata. L’iniziativa è dedicata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Catania e non è prevista alcuna prenotazione online. Di conseguenza, l’ingresso agli sportelli avverrà seguendo rigorosamente l’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei 100 tagliandi disponibili.

L’iniziativa punta a snellire le liste d’attesa e a supportare la cittadinanza nella transizione digitale obbligatoria, offrendo una comoda finestra di rilascio immediato nel fine settimana per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi negli uffici durante i consueti giorni lavorativi.