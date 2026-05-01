Non è il solito Primo Maggio all’insegna della brace e delle spiagge affollate per tutta la Sicilia. Quest’anno, la Festa dei Lavoratori si presenta con un volto instabile, costringendo migliaia di siciliani e turisti a tenere d’occhio il cielo e il bollettino della Protezione Civile.

Un fronte freddo in transito da nord ha infatti rotto l’egemonia dell’alta pressione, portando con sé un calo termico e una marcata instabilità che sta colpendo a macchia di leopardo le nove province dell’isola.

Allerta gialla e temporali: il Sud-Est sotto osservazione

La Protezione Civile Regionale ha confermato per la giornata odierna l’allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori meridionali e orientali. Ragusa, Siracusa, Agrigento e Caltanissetta sono le aree più vulnerabili: qui sono attesi rovesci e temporali che potrebbero compromettere i tradizionali eventi all’aperto.

In particolare, l’entroterra ennese si risveglia con temperature quasi invernali (minime vicine ai 5°C), ricordandoci che la primavera siciliana sa essere tanto spettacolare quanto imprevedibile.

Il Meteo provincia per provincia

Focus natura: neve sull’Etna e l’incognita pioggia nei parchi

Il maltempo di oggi non risparmia i “polmoni verdi” dell’isola, rendendo le escursioni una sfida per i più temerari:

L’Etna: Ssul vulcano attivo più alto d’Europa il clima è tipicamente invernale. Oltre i 2000 metri si registrano temperature vicine allo zero e possibili spolverate di neve fresca nelle zone sommitali, accompagnate da una fitta copertura nuvolosa che limita la visibilità sui crateri.

Parco Ronza (Enna/Piazza Armerina): meta storica per le scampagnate del Primo Maggio, l’area attrezzata del Parco Ronza si presenta oggi con un volto decisamente autunnale. La fitta pineta è avvolta dalla nebbia e le temperature sono rigide, rendendo difficile l’accensione dei barbecue. Si consiglia massima prudenza per l’umidità del suolo e di dotarsi di abbigliamento termico pesante per chi deciderà comunque di occupare i tavoli dell’area demaniale.

Parchi dei Nebrodi e delle Madonie: la situazione è caratterizzata da nubi basse. Il fango sui sentieri e le temperature rigide suggeriscono cautela, specialmente nelle aree di Piano Battaglia o nel cuore dei Nebrodi.

Laghi e Zone Umide: presso il Lago di Pergusa e il Lago Pozzillo , il cielo plumbeo e i venti moderati creano un’atmosfera suggestiva ma fredda. Leggermente migliore la situazione alla Riserva dello Zingaro o presso i laghetti di Cavagrande, dove le piogge saranno più sporadiche.

Boschetto della Plaia (Catania): meta d’elezione per i catanesi, il Boschetto della Plaia si presenta oggi con cielo parzialmente soleggiato e una temperatura attuale di 16°C . Nonostante la nuvolosità sia in aumento (previsto un pomeriggio “prevalentemente nuvoloso” con punte di 18°C ), le probabilità di pioggia durante il giorno restano basse ( 10% ), rendendolo uno dei posti più sicuri per un pranzo all’aperto, seppur ventilato (venti da est a 9 mph ).

meta d’elezione per i catanesi, il Boschetto della Plaia si presenta oggi con e una temperatura attuale di . Nonostante la nuvolosità sia in aumento (previsto un pomeriggio “prevalentemente nuvoloso” con punte di ), le probabilità di pioggia durante il giorno restano basse ( ), rendendolo uno dei posti più sicuri per un pranzo all’aperto, seppur ventilato (venti da est a ). Bosco di Santo Pietro (Caltagirone): anche qui il cielo si farà più scuro nel corso della giornata. Sono previste nubi in progressivo aumento con possibili deboli piogge a partire dal pomeriggio.

Parco della Favorita (Palermo): situazione più stabile rispetto all’entroterra. Nonostante un risveglio fresco, il cielo su Palermo regalerà schiarite che permetteranno di godere del parco cittadino per gran parte della giornata, con massime che sfioreranno i 21°C .

Bosco di Ficuzza (Corleone/Marineo): altra meta storica per i palermitani. Qui il meteo è più clemente rispetto all’ennese: nubi sparse ma poche piogge previste, ideali per chi ha scelto di occupare le aree intorno alla Real Casina di Caccia.

Riserva dello Zingaro e Bosco di Scorace (Trapani): il trapanese è la zona “salva-picnic” di oggi. Allo Zingaro il sole vince sulle nuvole, mentre nel Bosco di Scorace il clima è mite (fino a 21°C ), perfetto per le grigliate all’aperto.

Monti Iblei e Calaforno (Ragusa): qui l’allerta gialla si fa sentire. Nell’area attrezzata di Calaforno il cielo è plumbeo e il rischio di rovesci improvvisi consiglia di tenere l’auto vicina o di optare per strutture riparate.

qui l’allerta gialla si fa sentire. Nell’area attrezzata di Calaforno il cielo è plumbeo e il rischio di rovesci improvvisi consiglia di tenere l’auto vicina o di optare per strutture riparate. Riserva Naturale Orientata Monte Altesina: per i puristi della natura che frequentano l’Altesina, il meteo di oggi impone cautela. I sentieri sono fangosi a causa delle piogge della notte e la temperatura in cima è rigida. È la meta ideale solo per chi è attrezzato con scarponi tecnici e giacche a vento impermeabili.

per i puristi della natura che frequentano l’Altesina, il meteo di oggi impone cautela. I sentieri sono fangosi a causa delle piogge della notte e la temperatura in cima è rigida. È la meta ideale solo per chi è attrezzato con scarponi tecnici e giacche a vento impermeabili. Pineta dei Monti Rossi (Nicolosi): sul versante sud dell’Etna, il clima è frizzante. La temperatura media nell’area di Nicolosi si attesta sui 13°C , con cieli molto nuvolosi e venti moderati. È necessaria una giacca pesante per godersi le aree attrezzate.

Consigli per il “Fuori Porta”

Il vento di Tramontana e Maestrale soffierà con intensità moderata, rendendo i mari mossi o localmente molto mossi, specialmente il Canale di Sicilia e lo Ionio. Per chi ha deciso di sfidare le previsioni con la classica scampagnata, il consiglio è di dotarsi di abbigliamento “a cipolla” e di prediligere le zone costiere del trapanese e del palermitano, dove la probabilità di restare all’asciutto è decisamente più alta.

Lo sguardo al weekend: la riscossa del sole

Nonostante l’incertezza di oggi, le notizie per chi prolungherà il ponte sono ottime. Già da domani, sabato 2 maggio, l’anticiclone tornerà a spingere con decisione, spazzando via le nubi e portando un aumento delle temperature che ci regalerà un finale di settimana dal sapore pienamente estivo.

L’instabilità odierna appare dunque come un rapido passaggio stagionale, un ultimo capriccio d’aprile arrivato con un giorno di ritardo a disturbare la festa più attesa della primavera.