Saranno circa 7,4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del Primo Maggio, generando complessivamente oltre 22 milioni di pernottamenti e un giro d’affari stimato in 3,8 miliardi di euro. I dati confermano come questa breve pausa primaverile rappresenti un momento chiave per il settore turistico, capace di attivare flussi significativi nonostante la durata limitata delle vacanze. Rispetto allo scorso anno, il calendario meno favorevole incide sulla lunghezza dei soggiorni, ma non sulla propensione a partire.

Mete preferite e modalità di viaggio

La grande maggioranza dei viaggiatori, pari al 92%, resterà in Italia, privilegiando destinazioni facilmente raggiungibili e già note. Solo l’8% sceglierà l’estero, con una preferenza per le principali capitali europee. Il mare si conferma la meta più ambita, seguito dalle città d’arte, ideali per brevi soggiorni culturali, e dalla montagna, scelta soprattutto per relax e natura.

La durata media della vacanza sarà di circa tre giorni, con il picco delle partenze previsto per il 30 aprile. Per quanto riguarda gli spostamenti, l’auto resta il mezzo dominante, utilizzato da tre viaggiatori su quattro, grazie alla maggiore flessibilità. Una quota più contenuta si affiderà invece al treno o all’aereo, soprattutto per le tratte più lunghe.

Spesa, alloggi e motivazioni

La spesa media pro capite si attesta intorno ai 512 euro, con una distribuzione che vede in primo piano i costi per ristorazione e trasporti, seguiti da alloggio e attività ricreative. Per il pernottamento prevalgono le soluzioni presso parenti e amici, segnale di una maggiore attenzione al contenimento delle spese, mentre hotel, residence e bed & breakfast restano comunque scelte diffuse.

Nonostante la voglia di viaggiare resti elevata, una parte significativa di italiani rinuncia alla partenza, indicando nei motivi economici la principale causa. Il dato evidenzia come, anche in presenza di una forte domanda turistica, il fattore costo continui a influenzare in modo decisivo le scelte di viaggio.