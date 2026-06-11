Un’atmosfera di entusiasmo e la presenza di alcuni tra i più amati protagonisti della scena nazionale e siciliana hanno consacrato il successo della conferenza stampa di presentazione delle stagioni teatrali 2026-2027 del Teatro Abc e del Teatro Angelo Musco di Catania, svoltasi proprio all’Abc.

Un appuntamento che ha acceso ufficialmente i riflettori su una delle annate più prestigiose per i due storici palcoscenici cittadini, pronti a offrire al pubblico un percorso artistico di altissimo livello, capace di coniugare tradizione, innovazione e qualità.

A fare gli onori di casa sono stati il direttore artistico del Teatro Abc, Carlo Auteri, e la direttrice artistica del Teatro Angelo Musco, Francesca Ferro, che hanno illustrato i contenuti di una programmazione pensata per coinvolgere spettatori di tutte le generazioni, valorizzando il grande teatro d’autore, la commedia, la musica e le produzioni legate all’identità culturale siciliana.

“La nostra idea a Catania è quella di riuscire a creare una grande sinergia con l’idea di “città-teatro” dove il Musco festeggia i settant’anni e l’Abc è diventato un punto di riferimento in Italia. La novità è che l’Abc Srl ha acquisito, tre anni fa, lo storico cine teatro Odeon che speriamo di inaugurare nel 2027 e che si occuperà anche di una nuova stagione jazz di un festival internazionale e di reading con i nomi più importanti del cinema italiano”.

A dichiararlo è stato lo stesso Auteri, che ha aggiunto: “L’Abc è un teatro privato senza sovvenzioni pubbliche, l’unico aiuto è quello del suo pubblico e di quanti nel teatro ci lavorano. Siamo alla sedicesima stagione teatrale di grande successo. Anche quella dell’Odeon, chiuso dal 2020, è uno sforzo e un’idea prettamente imprenditoriale fatta da privati, da persone che credono nell’azione culturale che una città come Catania deve avere”.

Particolarmente significativa la stagione del Teatro Angelo Musco, che si prepara a celebrare un traguardo storico: i settant’anni dalla sua fondazione. Un anniversario prestigioso che rappresenta non soltanto una ricorrenza simbolica, ma anche il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dal teatro nella vita culturale della città e dell’intera Sicilia.

A condurre l’incontro è stato il giornalista e volto televisivo Salvo La Rosa, che ha accompagnato i numerosissimi presenti in un viaggio tra anteprime, curiosità e grandi eventi della prossima stagione, coinvolgendo artisti sul palco e collegati in video.

Ad arricchire la mattinata sono stati infatti gli interventi di numerosi protagonisti del cartellone, tra cui Alessio Boni, Carlo Buccirosso, Nancy Brilli, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Paolo Conticini, Peppe Barra, Rossella Brescia, Manuela Villa, Fioretta Mari, Nadia De Luca, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, Guglielmo Ferro, Plinio Milazzo, Giampaolo Romania, Gino Astorina ed Eduardo Saitta, tutti accolti con grande interesse e partecipazione.

La presentazione ha confermato la centralità del Teatro Abc e del Teatro Angelo Musco nel panorama culturale siciliano, due realtà che continuano a investire sulla qualità artistica e sul rapporto con il pubblico, consolidando una tradizione che guarda al futuro con rinnovata energia.

Le nuove stagioni 2026-2027 si annunciano dunque come un grande viaggio attraverso il teatro nelle sue molteplici forme, con spettacoli, interpreti e progetti destinati a lasciare il segno e a rendere Catania sempre più protagonista della vita culturale nazionale.

Il sipario si è appena alzato. E la Città è già pronta ad applaudire.