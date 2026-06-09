Sarà presentata venerdì 12 giugno, nella sede catanese dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo Minoriti, la nuova edizione di “Inferno 2026”, uno degli spettacoli site specific più rappresentativi e riconoscibili del panorama culturale siciliano. Un appuntamento che, al di là del momento istituzionale, segna l’avvio ufficiale di un progetto artistico che negli anni ha saputo trasformare le Gole dell’Alcantara in un vero e proprio palcoscenico naturale, capace di unire teatro, paesaggio e narrazione dantesca in un’unica esperienza immersiva.

Un modello di teatro immersivo tra natura e cultura

“Inferno” non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un progetto che ha ridefinito il concetto stesso di messa in scena site specific, integrando la potenza del testo dantesco con la forza scenografica del paesaggio naturale delle Gole dell’Alcantara. Il pubblico non assiste semplicemente alla rappresentazione, ma viene coinvolto in un percorso narrativo in cui la natura diventa elemento drammaturgico attivo, contribuendo a costruire atmosfere, suggestioni e tensioni visive che rendono l’esperienza profondamente immersiva. Nel corso degli anni, questa formula ha consolidato lo spettacolo come uno dei casi più riusciti di dialogo tra patrimonio culturale e valorizzazione territoriale.

Le istituzioni e la rete che sostiene il progetto

La presentazione di “Inferno 2026” vedrà la partecipazione di un ampio fronte istituzionale e territoriale, a conferma del ruolo strategico che lo spettacolo ha assunto nel sistema culturale ed economico locale. Interverranno il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, i sindaci di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia, il presidente del Parco fluviale dell’Alcantara, oltre ai rappresentanti della Gole Alcantara srl e della produzione Buongiorno Sicilia. Una rete articolata che evidenzia come il progetto non sia soltanto un evento artistico, ma anche un’iniziativa condivisa di promozione del territorio, capace di generare ricadute in termini di visibilità, turismo e sviluppo economico per l’intera area.

Le novità artistiche di Inferno 2026

La nuova edizione dello spettacolo si presenta profondamente rinnovata, pur mantenendo saldo il suo impianto originario. Il regista Giovanni Anfuso ha anticipato un intervento significativo sul piano creativo, con il rinnovo di oltre la metà del cast e la revisione di diversi ruoli chiave, a testimonianza di un processo di rinnovamento costante che punta a mantenere lo spettacolo vivo e contemporaneo. Anche l’apparato scenico subirà importanti aggiornamenti, con nuove coreografie, un lavoro rinnovato sulle musiche e un potenziamento degli effetti luminosi e pirotecnici, pensati per amplificare l’impatto emotivo della rappresentazione e rafforzarne la dimensione spettacolare.

Cultura e turismo: un modello che guarda al futuro

Oltre alla dimensione artistica, “Inferno 2026” si conferma un progetto strategico per la promozione del turismo culturale in Sicilia, in particolare nell’area delle Gole dell’Alcantara e dei comuni limitrofi. Lo spettacolo rappresenta infatti un esempio concreto di come la cultura possa diventare motore di sviluppo territoriale, attirando visitatori italiani e stranieri e generando un indotto significativo per le attività locali. L’utilizzo di strumenti multilingue, come le cartoline con QR code e contenuti digitali accessibili in diverse lingue, rafforza ulteriormente la vocazione internazionale del progetto, consolidando un modello che unisce innovazione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.