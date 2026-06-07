CATANIA – Cinque domeniche d’estate e d’autunno per scoprire i tesori culturali e scientifici dell’Università di Catania. Il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane ha annunciato un programma di aperture straordinarie domenicali, pensato per andare incontro a turisti, cittadini e appassionati che non riescono a visitare la struttura durante i consueti orari feriali.

Il museo sarà accessibile al pubblico nella fascia oraria 8:30 – 13:30.

Il calendario delle aperture

Le cinque date da segnare in agenda sono:

Per tutte le date indicate, l’ingresso alla struttura sarà completamente gratuito.

Un viaggio nella storia dell’Ateneo

Ospitato al piano terra del Palazzo Centrale dell’Ateneo (in piazza Università, 2), il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane funge da vero e proprio “biglietto da visita” dell’offerta museale universitaria.

Il percorso espositivo offre infatti una sintesi ragionata di quanto custodito nelle varie strutture dell’Ateneo: dal Monastero dei Benedettini all’Orto Botanico, passando per il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle, Villa Zingali Tetto, la Torre Biologica e la Città della Scienza. I visitatori potranno ammirare collezioni scientifiche, reperti storici, testimonianze d’arte e approfondimenti sulle grandi personalità e sulle tradizioni di ricerca che hanno segnato la storia dell’Università catanese.