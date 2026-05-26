La Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso n. 100, valido per la giornata di domani, 27 maggio 2026, segnalando lo stato di allerta per rischio incendi e monitorando la situazione relativa alle ondate di calore sull’intero territorio siciliano.

Rischio Incendi: scatta la Preallerta

Per quanto riguarda il rischio incendi, il bollettino conferma per tutte le nove province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani) un livello di Preallerta.

Nonostante il livello di pericolosità sia indicato come “Bassa” per quasi tutto il territorio, l’attivazione della fase di preallerta è dovuta al fatto che in Sicilia è già in corso, dal 15 maggio 2026, l’annuale Campagna Antincendio Boschivo (AIB). In questa fase, le autorità comunali sono invitate a mantenere attivi i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura e gli organi competenti per il monitoraggio della situazione.

Ondate di calore: situazione sotto controllo

Il documento riporta anche le previsioni relative alle ondate di calore per le città di Catania, Messina e Palermo.

Per la giornata del 27 maggio 2026, si prevede per tutte e tre le città un Livello 1. Questo livello indica condizioni meteorologiche con temperature elevate che, al momento, non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione. Si tratta, in sostanza, di condizioni di normalità stagionale che non richiedono particolari misure di emergenza per i cittadini, ma che invitano comunque a una prudenza generale.

Situazione Meteo Generale

L’avviso evidenzia come un’area anticiclonica stia dominando il Mediterraneo, garantendo cieli limpidi su gran parte della Penisola. In Sicilia, per la giornata di domani, si prevedono venti da deboli a moderati con prevalente componente settentrionale e temperature minime in lieve aumento.

La Protezione Civile raccomanda la massima diffusione del presente avviso e il monitoraggio costante dell’evoluzione dei fenomeni.