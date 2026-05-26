Si sono finalmente concluse le tanto attese elezioni comunali in Sicilia, una tornata elettorale che ha visto coinvolti decine di centri in tutta l’isola. Se per alcuni Comuni sarà necessario attendere ancora qualche settimana per i ballottaggi, in moltissimi invece i cittadini si sono espressi in modo chiaro e definitivo. Di seguito tutti i sindaci eletti in provincia di Catania.

I risultati delle elezioni

Nella provincia di Catania, infatti, i giochi sono ormai ufficialmente fatti per sette importanti Comuni, dove lo scrutinio completo di tutte le sezioni ha delineato i nuovi equilibri politici e ha proclamato ufficialmente i prossimi primi cittadini.

Di seguito, la mappa dettagliata dei risultati ottenuti nei singoli centri della provincia, con i nomi dei sindaci eletti:

Mascali : eletto sindaco Salvatore Gullotta,

: eletto sindaco Salvatore Gullotta, Calatabiano : eletto sindaco Antonio Filippo Petralia,

: eletto sindaco Antonio Filippo Petralia, Milo : eletta sindaca Aurora Catalano con il 73% dei voti,

: eletta sindaca Aurora Catalano con il 73% dei voti, Pedara : eletto sindaco Alfio Cristaudo,

: eletto sindaco Alfio Cristaudo, Randazzo : eletto sindaco Nino Grillo,

: eletto sindaco Nino Grillo, San Giovanni la Punta: eletto sindaco Mario Brancato,

eletto sindaco Mario Brancato, San Pietro Clarenza : eletto sindaco Enzo Santonocito,

: eletto sindaco Enzo Santonocito, Trecastagni: eletto sindaco Edmondo Pappalardo.

A Bronte Giuseppe Castiglione dovrà aspettare l’esito del conteggio delle schede per conoscere il suo avversario: l’outsider Giuseppe Gullotta o la candidata del centrodestra Giovanna Caruso e quello del centrosinistra, l’ex sindaco Graziano Calanna.