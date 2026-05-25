CATANIA – Un vasto incendio di vegetazione ha tenuto sotto scacco la zona nord di Catania a partire dal primo pomeriggio di oggi 25 maggio. Le fiamme sono divampate all’interno della riserva della Timpa di Leucatia, minacciando da vicino le abitazioni civili limitrofe e richiedendo un massiccio dispiegamento di soccorritori e forze dell’ordine. La colonna di fumo era visibile da tutta la città.

Sul posto hanno operato quattro squadre dei Vigili del Fuoco, composte da personale permanente e volontario. A supporto delle operazioni di spegnimento a terra sono intervenute due autobotti e l’elicottero “Drago 142” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. L’intervento aereo si è rivelato particolarmente complesso: a causa della fitta presenza di tralicci dell’alta tensione e di case private, il velivolo è stato impiegato esclusivamente come supporto operativo, vista l’impossibilità di effettuare lanci d’acqua dall’alto.

Al fianco dei Vigili del Fuoco hanno lavorato anche gli uomini e i mezzi del Corpo Forestale della Regione Siciliana, mobilitati per arginare il fronte del fuoco ed evitare che si espandesse ulteriormente.

L’intera area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento congiunto dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e monitorato la situazione a ridosso delle abitazioni. In via precauzionale è stato schierato anche il personale sanitario del 118, fortunatamente senza che si siano registrati feriti o intossicati gravi durante le lunghe operazioni di spegnimento e bonifica.