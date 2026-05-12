Poco prima delle 16,00 di oggi pomeriggio, un mezzo pesante è uscito fuoristrada sulla provinciale 207, finendo la propria corsa in un canalone, sul territorio del Comune di Belpasso.
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per liberare l’autista del camion, rimasto incastrato tra le lamiere, e mettere in sicurezza lo scenario.
Il conducente del mezzo è stato estratto tagliando il tetto dell’abitacolo del mezzo, quindi immobilizzato su una barella “toboga”, dagli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, inviati dalla Sede Centrale, insieme ad una scala aerea.
Sul posto, per gli adempimenti di competenza, militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Paternò ed i sanitari del Servizio 118.