Biancavilla – “Nessuna Allerta Rossa. Domani, come ho già annunciato, le scuole di Biancavilla resteranno regolarmente aperte. Lo comunico con la consueta trasparenza, soprattutto alla luce dell’Allerta Meteo di colore Arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani”.

È quanto si legge in una nota del Sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno. “È importante chiarire un punto fondamentale, per evitare inutili allarmismi e polemiche: con l’Allerta Arancione le scuole restano aperte.

A Biancavilla abbiamo sempre agito così, nel pieno e scrupoloso rispetto delle indicazioni della Protezione Civile. Le previsioni parlano di circa 0,8 mm di pioggia nella prima parte della giornata, con un possibile peggioramento nel pomeriggio. Sono consapevole che in altri Comuni possano essere prese decisioni diverse. Rispetto le scelte altrui, ma ciascuna Amministrazione valuta il contesto del proprio territorio.

La nostra è una scelta di coerenza, basata su un protocollo chiaro e sul buonsenso che abbiamo sempre applicato: solo con l’Allerta Rossa scatta in automatico la chiusura delle scuole. La sfida, per una comunità come la nostra, è riuscire a garantire il regolare svolgimento delle lezioni quando le condizioni lo permettono, chiedendo però a tutti un piccolo sforzo in più sul fronte della prudenza.

Chiedo quindi a genitori, insegnanti e studenti un comportamento responsabile. Un piccolo gesto di attenzione da parte di tutti — come prestare attenzione agli spostamenti — ci consente di tenere aperte le nostre scuole e di non interrompere la didattica.

Confido nella vostra comprensione e nel vostro buonsenso. Perché è proprio nei momenti di difficoltà che si vede la maturità di una città. Vi invito a seguire i nostri canali ufficiali per eventuali aggiornamenti”.