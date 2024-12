Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la strada provinciale 167, nel territorio di Biancavilla. Intorno alle 10:30, un ciclista è stato coinvolto in una collisione con un furgone, riportando ferite gravi a seguito dell’impatto contro il parabrezza del veicolo.

Due altri ciclisti, che pedalavano insieme a lui, hanno subito soltanto lievi lesioni e sono stati medicati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze per fornire i primi soccorsi. Considerata la gravità delle ferite riportate dal ciclista, un residente di Pedara, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale.