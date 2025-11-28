Ha causato un incidente stradale e ha tentato di sfuggire all’identificazione fingendo di essere un’altra persona. Protagonista della vicenda un 45enne catanese, arrestato dagli agenti della Polizia Stradale dopo il ritrovamento di 200 grammi di marijuana a bordo della sua auto.

l fatto è avvenuto nei giorni scorsi lungo la diramazione dell’A18, in provincia di Catania. Gli agenti della Stradale sono intervenuti a seguito della segnalazione di un sinistro tra un’auto e una moto. Raggiunta rapidamente la zona indicata, i poliziotti hanno verificato le condizioni dei due conducenti e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Fin dai primi momenti, l’automobilista coinvolto ha mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente, rispondendo con difficoltà alle domande degli agenti.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 45enne ha fornito le generalità di un’altra persona, nel tentativo di evitare l’identificazione. Gli agenti, dopo gli accertamenti, hanno scoperto la sua vera identità, denunciandolo per aver rilasciato false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

La situazione è ulteriormente peggiorata quando è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, e che stava quindi conducendo l’auto illegalmente.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica contenente diverse dosi di marijuana, per un peso complessivo di 200 grammi. Oltre allo stupefacente, all’interno dell’abitacolo sono stati trovati un vaporizzatore e una boccetta di ricarica.

La droga è stata immediatamente sequestrata e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre alle ulteriori violazioni emerse nel corso dell’intervento.