È morto nella notte all’ospedale Maggiore di Parma Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio dello storico boss mafioso catanese Benedetto Santapaola. L’uomo, che avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno, era stato trasferito dal carcere per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute e la detenzione al 41 bis

Santapaola era detenuto nel carcere di Parma in regime di 41 bis e da tempo risultava gravemente malato. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate, fino al ricovero nell’ospedale cittadino, dove è deceduto nella notte.

L’uomo stava scontando diverse condanne, tra cui quella per associazione mafiosa e una pena a 30 anni per l’omicidio del cugino Angelo Santapaola, avvenuto nel 2007.

Il precedente familiare e le volontà sulla sepoltura

La morte arriva a poche settimane dal decesso del padre, avvenuto lo scorso 2 marzo nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.

Come il genitore, anche Vincenzo Salvatore Santapaola avrebbe espresso la volontà di essere cremato.