Autostrade Siciliane ha annunciato l’avvio di un importante intervento di manutenzione lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. A partire dalle ore 06:00 del 20 maggio 2026, il tratto autostradale sarà interessato da una serie di limitazioni alla circolazione necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. I lavori sono di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio.

Le modifiche alla viabilità

Il provvedimento prevede la parzializzazione della carreggiata lungo l’intero tratto compreso tra il km. 0+000 e il km. 76+860, in entrambe le direzioni di marcia. Le operazioni comporteranno la chiusura alternata della corsia di emergenza, della corsia di marcia o della corsia di sorpasso, in base alle esigenze del cantiere. Tali restrizioni saranno attive continuativamente, sia in orario diurno che notturno, e riguarderanno anche gli svincoli e le pertinenze autostradali.

Limiti di velocità e divieti

Per garantire l’incolumità degli operatori e degli automobilisti in transito, sono state istituite precise norme di comportamento nei tratti interessati dai lavori:

Limite massimo di velocità: È fissato a 60 km/h lungo i tratti autostradali oggetto di parzializzazione.

Velocità nelle rampe: Il limite è ridotto a 40 km/h in corrispondenza delle rampe di svincolo.

Divieto di sorpasso: Sarà in vigore il divieto di sorpasso per tutta la durata delle operazioni nei tratti interessati dai lavori.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata lungo il percorso.