Sta tornando alla luce la spiaggetta di sabbia vulcanica di San Giovanni Li Cuti sommersa dalla furia del ciclone Harry. Grazie a un intervento dell’Amministrazione Comunale promosso in sinergia dagli Assessori alle Manutenzioni Giovanni Petralia, al Mare Andrea Guzzardi e alla Protezione Civile Daniele Bottino, le ruspe stanno rimuovendo i massi trascinati a riva dal moto ondoso che avevano cancellato la caratteristica spiaggia nera.

I lavori, sollecitati anche dalla undicesima Commissione Consiliare presieduta da Anthony Manara che ha effettuato diversi sopralluoghi nel borgo marinaro, dureranno pochi giorni, giusto in tempo per consentire le prime tintarelle. L’intervento garantirà circa quattrocento metri quadrati di arenile a ridosso del tradizionale solarium di San Giovanni Li Cuti con discesa per i disabili.

L’operazione rientra in un più ampio piano di interventi di pulizia degli sbocchi a mare, frutto di uno stanziamento di 190.000 euro di fondi comunali. La pulizia riguarderà gli emissari irrigui a piazzale Sciascia e nei pressi della Stazione Centrale, ma anche il canale Arci alla Plaia, con la rimozione dei detriti per evitare pericolose otturazioni lungo i corsi d’acqua.