Sarà un’estate all’insegna della grande musica italiana quella firmata Wave Summer Music 2026, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management che torna con una programmazione capace di attraversare linguaggi, generazioni e stili musicali, portando sui palchi alcuni tra gli artisti più amati del panorama nazionale.

Con 20 date già confermate in 5 città e oltre 30.000 biglietti già venduti in prevendita, il festival si preannuncia come uno degli eventi clou dell’estate italiana. Il calendario si snoda da giugno a settembre e attraversa luoghi iconici come Palermo, Catania, Venezia, Siracusa e Taormina. L’edizione 2026 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: da Riccardo Cocciante ai Modà, passando per Gianni Morandi, Sfera Ebbasta, Alfa, Enrico Nigiotti, Anna, Luchè, Francesco Gabbani, Shiva, Salmo, Tony Boy e Mannarino.

«L’edizione 2026 del Wave Summer Music – commenta Giuseppe Rapisarda, ideatore del Festival – rappresenta un importante consolidamento del percorso intrapreso negli ultimi anni. Il festival si configura oggi come un progetto culturale strutturato, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione dei territori e capacità attrattiva su pubblici eterogenei.

In questo contesto, i due appuntamenti con Riccardo Cocciante in Piazza San Marco a Venezia e al Teatro Greco di Siracusa, assumono un valore particolarmente significativo: si tratta di eventi di altissimo profilo artistico, inseriti in cornici di straordinario prestigio internazionale e storico, che esprimono al meglio la visione del festival, fondata sull’incontro tra musica e luoghi iconici. Accanto a questo evento, il calendario 2026 si distingue per la presenza di artisti di primo piano della scena italiana, con appuntamenti di forte richiamo come i concerti di Salmo, Sfera Ebbasta, Alfa, Luchè, Anna, Shiva, Tony Boy, Mannarino, Gabbani, Nigiotti, il ritorno dei Modà e le due serate conclusive con Gianni Morandi, che rappresentano un ideale momento di sintesi tra tradizione e contemporaneità».

Line up, date e location del festival

Enrico Nigiotti – 19 giugno, Teatro di Verdura, Palermo