Con 20 date già confermate in 5 città e oltre 30.000 biglietti già venduti in prevendita, il festival si preannuncia come uno degli eventi clou dell’estate italiana. Il calendario si snoda da giugno a settembre e attraversa luoghi iconici come Palermo, Catania, Venezia, Siracusa e Taormina. L’edizione 2026 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: da Riccardo Cocciante ai Modà, passando per Gianni Morandi, Sfera Ebbasta, Alfa, Enrico Nigiotti, Anna, Luchè, Francesco Gabbani, Shiva, Salmo, Tony Boy e Mannarino.
«L’edizione 2026 del Wave Summer Music – commenta Giuseppe Rapisarda, ideatore del Festival – rappresenta un importante consolidamento del percorso intrapreso negli ultimi anni. Il festival si configura oggi come un progetto culturale strutturato, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione dei territori e capacità attrattiva su pubblici eterogenei.
In questo contesto, i due appuntamenti con Riccardo Cocciante in Piazza San Marco a Venezia e al Teatro Greco di Siracusa, assumono un valore particolarmente significativo: si tratta di eventi di altissimo profilo artistico, inseriti in cornici di straordinario prestigio internazionale e storico, che esprimono al meglio la visione del festival, fondata sull’incontro tra musica e luoghi iconici. Accanto a questo evento, il calendario 2026 si distingue per la presenza di artisti di primo piano della scena italiana, con appuntamenti di forte richiamo come i concerti di Salmo, Sfera Ebbasta, Alfa, Luchè, Anna, Shiva, Tony Boy, Mannarino, Gabbani, Nigiotti, il ritorno dei Modà e le due serate conclusive con Gianni Morandi, che rappresentano un ideale momento di sintesi tra tradizione e contemporaneità».
Line up, date e location del festival
Enrico Nigiotti – 19 giugno, Teatro di Verdura, Palermo
Francesco Gabbani – 27 giugno, Villa Bellini, Catania
Luchè – 30 luglio, Velodromo, Palermo / 31 luglio, Villa Bellini, Catania
Alfa – 31 luglio, Velodromo, Palermo / 5 settembre, Teatro Antico, Taormina
Sfera Ebbasta – 1 agosto, Velodromo, Palermo
Shiva – 6 agosto, Villa Bellini, Catania
Anna – 7 agosto, Velodromo, Palermo / 28 agosto, Villa Bellini, Catania
Anna è la cantante dei record: è risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025). Il suo singolo “Désolée” (Platino) è risultato il brano più ascoltato dell’estate 2025, rimanendo in vetta della classifica singoli per 6 settimane. A soli 22 anni, è l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI.
Salmo – 9 agosto, Villa Bellini, Catania / 11 agosto, Velodromo, Palermo
Tony Boy – 27 agosto, Velodromo, Palermo
Mannarino – 5 settembre, Villa Bellini, Catania
Gianni Morandi – 17 settembre, Teatro di Verdura, Palermo / 19 settembre, Villa Bellini, Catania
I biglietti per tutte le date sono disponibili on line e nelle prevendite abituali.
Giugno
19 – Enrico Nigiotti – Palermo – Teatro di Verdura
27 – Francesco Gabbani – Catania – Villa Bellini
30 – Riccardo Cocciante – Siracusa – Teatro Greco
Luglio
17 – Modà Catania – Villa Bellini
24 – Modà – Palermo – Velodromo
30 – Luchè – Palermo – Velodromo
31 – Alfa – Palermo – Velodromo
31 – Luchè – Catania – Villa Bellini
Agosto
1 – Sfera Ebbasta – Palermo – Velodromo
6 – Shiva – Catania – Villa Bellini
7 – Anna – Palermo – Velodromo
9 – Salmo – Catania – Villa Bellini
11 – Salmo – Palermo – Velodromo
27 – Tony Boy – Palermo – Velodromo
28 – Anna – Villa Bellini – Catania
Settembre
5 – Alfa – Taormina – Teatro Antico
5 – Mannarino – Catania – Villa Bellini
17 – Gianni Morandi – Palermo – Teatro di Verdura
19 – Gianni Morandi – Catania – Villa Bellini