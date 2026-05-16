Si è conclusa l’emozionante edizione del Palio d’Ateneo 2026 dell’Università di Catania, una competizione accesa che ha visto i diversi dipartimenti sfidarsi fino all’ultimo punto. A conquistare il gradino più alto del podio è la squadra di Medicina, le “Furie Rosse”, che si impone al primo posto con l’impressionante punteggio di 519 punti. Medicina vince anche il contest musicale.
L’oro è stato conteso fino alla fine da Ingegneria, che si deve accontentare della medaglia d’argento con un comunque ottimo bottino di 491 punti. A completare il podio ci pensa Economia, terza classificata staccata a quota 451 punti.
La classifica completa dei dipartimenti
Subito dietro le prime tre forze del torneo si piazza Scienze MM. FF. NN. CC. con 426 punti, seguita a ruota dalle Professioni Sanitarie a quota 396. Ecco come si distribuiscono tutte le altre posizioni:
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Scienze Politiche e Sociali: 355 punti
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Scienze della Formazione: 332 punti
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Scienze Umanistiche: 331 punti
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Giurisprudenza & DI3A: 326 punti (pari merito)
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Farmacia: 289 punti
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SDS Siracusa: 233 punti
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SDS Ragusa: 216 punti