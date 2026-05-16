Si è conclusa l’emozionante edizione del Palio d’Ateneo 2026 dell’Università di Catania, una competizione accesa che ha visto i diversi dipartimenti sfidarsi fino all’ultimo punto. A conquistare il gradino più alto del podio è la squadra di Medicina, le “Furie Rosse”, che si impone al primo posto con l’impressionante punteggio di 519 punti. Medicina vince anche il contest musicale.

L’oro è stato conteso fino alla fine da Ingegneria, che si deve accontentare della medaglia d’argento con un comunque ottimo bottino di 491 punti. A completare il podio ci pensa Economia, terza classificata staccata a quota 451 punti.

La classifica completa dei dipartimenti

Subito dietro le prime tre forze del torneo si piazza Scienze MM. FF. NN. CC. con 426 punti, seguita a ruota dalle Professioni Sanitarie a quota 396. Ecco come si distribuiscono tutte le altre posizioni: