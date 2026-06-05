È entrato ufficialmente in funzione il solarium di San Giovanni Li Cuti, dotato di discesa per i disabili, insieme alla ripristinata spiaggetta restituita alla fruizione dei cittadini e dei visitatori dall’Amministrazione Trantino dopo i danni del ciclone Harry. La struttura sta già accogliendo i numerosi frequentatori del borgo marinaro in pieno centro città.

“Un appuntamento mantenuto nei tempi previsti per gli amanti della tintarella e di un bagno rinfrescante nelle acque del nostro litorale – ha dichiarato l’Assessore al Mare Andrea Guzzardi -. Il lungomare rimane ancora ferito dai danni degli eventi atmosferici che ci hanno impedito di realizzare l’altra struttura davanti l’Istituto Nautico. L’impatto ha modificato notevolmente il locale sistema roccioso e il Sindaco Trantino ha dato mandato di eseguire accurate perizie geologiche per avviare i lavori di ripristino della parte danneggiata e proseguire nel progetto di riqualificazione e valorizzazione della zona costiera”.

L’Amministrazione Comunale sta proseguendo nel frattempo con i lavori sulle tre spiagge libere comunali della Plaia, dove le squadre degli operai sono impegnate quotidianamente per completare gli ultimi interventi. L’apertura è prevista già a metà della prossima settimana.

“Il nostro è un impegno costante per garantire spazi balneari sicuri, accoglienti e accessibili, valorizzando il litorale cittadino e offrendo nuove opportunità di svago e socialità, mettendo al centro le esigenze delle famiglie con servizi efficienti e in piena sicurezza”, ha concluso l’assessore Guzzardi.