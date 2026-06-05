È decollato questa mattina dall’Aeroporto di Catania il primo volo diretto verso Montréal operato da Air Canada, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento stagionale che unirà la Sicilia orientale al Canada fino al 23 ottobre 2026.

La tratta, che prevede tre frequenze settimanali, rappresenta un traguardo significativo per la connettività internazionale dello scalo etneo. Il servizio, operato con un Boeing 787 Dreamliner, facilita i viaggi verso il Canada e offre ai passeggeri siciliani e del Sud Italia l’accesso all’intero network internazionale di Air Canada, con collegamenti verso Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico.

L’evento è stato celebrato con il tradizionale taglio del nastro alla presenza dei vertici della SAC, dei rappresentanti di Air Canada e dell’Ambasciata del Canada in Italia. Anna Quattrone, presidente di SAC, e Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, hanno sottolineato come il nuovo collegamento rafforzi il processo di internazionalizzazione della Sicilia, consolidando il ruolo di Catania come polo strategico nel Mediterraneo e creando un ponte fondamentale per le relazioni storiche, culturali e familiari tra i due territori. Margaret Skinner, Direttrice Senior delle Vendite EMEAI di Air Canada, ha espresso soddisfazione per l’avvio della rotta, evidenziando come questa offra nuove opportunità a famiglie e imprese, sostenendo al contempo la crescita dei flussi turistici e degli scambi culturali su entrambe le sponde dell’Atlantico.