Dal nuovo anno accademico 2025/2026, cambiano le modalità di ammissione ai i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Da quest’anno, infatti, ci sarà il semestre filtro, percorso introduttivo che determinerà chi potrà continuare gli studi nei corsi sopracitati. Si precisa che non superare il semestre filtro non significa dover ricominciare da capo ma si accumulano dei crediti durante questi mesi e potrebbero essere riconosciuti in altre facoltà dell’area scientifica e sanitaria.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, l’Università di Catania informa che le lezioni degli insegnamenti di Chimica e propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia si svolgeranno in modalità online sincrona.

Quando iniziano le lezioni del semestre filtro

Il via alle attività didattiche è fissato al 1° settembre, con conclusione il 7 ottobre 2025. le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con una durata di 6 ore al giorno, a partire dalle 9. Una volta completate le procedure di iscrizione – sia sulla piattaforma ministeriale “Universitaly” sia sul Portale Studenti_ Smart Edu dell’Università di Catania – tutti coloro che si sono regolarmente iscritti entro il 25 luglio riceveranno una comunicazione via e-mail contenente tutte le informazioni utili e le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche.