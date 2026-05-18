Il passaggio dalla laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’ingresso nella professione rappresenta uno dei momenti più delicati e meno raccontati del percorso formativo. Non si tratta soltanto di iniziare a lavorare, ma di entrare in un sistema complesso fatto di regole, responsabilità giuridiche, obblighi deontologici e tutele previdenziali che incidono profondamente sulla vita del giovane medico.

È proprio in questa fase di transizione che emergono domande concrete: come ci si iscrive all’Ordine? Quali sono le coperture previdenziali? Come si affronta la responsabilità professionale nella pratica quotidiana?

A queste e molte altre domande proverà a rispondere l’incontro in programma a Catania, pensato come un vero ponte tra università e mondo del lavoro sanitario.

Un appuntamento formativo tra università, ordini e istituzioni

Martedì 19 maggio 2026, presso l’Aula Magna della Torre Biologica “Ferdinando Latteri” dell’Università di Catania, si terrà l’evento “Il Giovane Medico – aspetti previdenziali e ordinistici”, rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, l’ENPAM e l’Università degli Studi di Catania, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti non solo nella formazione clinica, ma anche nella comprensione della struttura professionale in cui andranno a operare. L’evento si configura quindi come un momento di orientamento avanzato, in cui il sapere accademico si intreccia con l’esperienza delle istituzioni che regolano e tutelano la professione sanitaria.

Un programma che entra nel cuore della professione medica

Dopo i saluti istituzionali affidati al Magnifico Rettore Enrico Foti, ai rappresentanti dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco” e ai presidenti dei corsi di laurea, il programma si svilupperà attraverso una serie di interventi che affrontano in modo diretto i nodi centrali della professione medica.

Si parlerà dell’identità del medico oggi, delle procedure di iscrizione all’Ordine, delle responsabilità legate al rischio clinico e dei procedimenti disciplinari, fino ad arrivare al tema sempre più attuale delle tutele previdenziali e assistenziali. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli strumenti innovativi di formazione e aggiornamento, come la piattaforma “Tech2Doc” sviluppata da ENPAM, pensata per accompagnare i professionisti lungo tutto l’arco della carriera sanitaria con contenuti digitali e aggiornamenti costanti.

Tra responsabilità e consapevolezza: cosa significa iniziare a curare

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far comprendere ai futuri medici che la professione sanitaria non è solo tecnica e scientifica, ma anche profondamente regolata da responsabilità etiche, giuridiche e organizzative che accompagnano ogni scelta clinica. Entrare nel mondo del lavoro significa infatti assumere un ruolo centrale nella tutela della salute dei pazienti, ma anche sapersi muovere all’interno di un sistema complesso che richiede consapevolezza e preparazione continua. L’incontro vuole proprio colmare questo spazio spesso poco esplorato durante il percorso universitario, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare con maggiore sicurezza le prime esperienze professionali.

Un passaggio decisivo verso il futuro della sanità

L’evento, riconosciuto come attività di orientamento in uscita con il rilascio di 0,5 CFU, rappresenta quindi un momento significativo di crescita per gli studenti. Non solo un approfondimento tecnico, ma un’occasione per confrontarsi direttamente con chi già opera nel settore e con le istituzioni che ne regolano il funzionamento. In un sistema sanitario in continua evoluzione, iniziative come questa diventano fondamentali per formare professionisti non solo competenti, ma anche consapevoli del proprio ruolo sociale. Perché la medicina non inizia davvero il giorno della laurea: inizia quando si comprende fino in fondo la responsabilità che comporta.