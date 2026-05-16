La Polizia di Stato ha denunciato quattro uomini, tutti stranieri, fermati mentre chiedevano insistentemente denaro agli automobilisti in transito nella zona Borgo.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno bloccato alcuni lavavetri molesti, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa, nonché al contrasto di casi di degrado urbano.

Nello specifico, nei giorni scorsi, gli agenti hanno notato i quattro uomini, due di nazionalità nigeriana e due del Bangladesh, mentre stavano importunando alcuni automobilisti, i quali, in coda ai semafori di via Vincenzo Giuffrida, via Ingegnere e via Antonino Longo, sono stati costretti a subire il lavaggio del parabrezza del veicolo e a corrispondere una somma di denaro per la prestazione non richiesta.

Alla vista dei poliziotti, i lavavetri hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati in modo da procedere agli accertamenti del caso, a cominciare dalla loro identificazione. Per questa ragione, sono stati accompagnati in Commissariato dove dalla consultazione nella banca dati in uso alle forze di Polizia è emerso che uno dei nigeriani era privo del permesso di soggiorno e, pertanto, dopo gli adempimenti di rito a cura dell’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.