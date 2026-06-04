A partire da oggi, prendono il via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Priolo Sopraelevata, nel tratto in direzione sud-nord compreso tra lo svincolo di S. G. La Rena e la rotatoria del Faro Biscari. L’intervento, che si estende per circa un chilometro, verrà effettuato nelle ore notturne e proseguirà durante l’intera giornata.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, tramite i social. Il piano di riqualificazione durerà dieci giorni lavorativi e prevede la completa scarifica del vecchio asfalto, la nuova bitumazione con asfalto drenante, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino di alcuni tratti delle barriere stradali ammalorati.

Il primo cittadino ha spiegato che, sebbene i lavori in notturna comportino un aumento dei costi, la particolare composizione dell’asfalto drenante rende difficoltosa la posa esclusivamente in orario serale. Il sindaco si è scusato per i disagi e ha sottolineato l’urgenza di pavimentare le strade cittadine. Per evitare complicazioni alla viabilità in ingresso in città, l’amministrazione raccomanda agli automobilisti di avvalersi dell’Asse attrezzato o di percorsi alternativi.